JESTE LI ZNALI DA NANOSITE PARFEM NA KRIVI NAČIN? Stučnjaci otkrili tajne koje će vam olakšati život

Svaki parfem se sastoji od gornjih, srednjih i baznih mirisnih nota

Kada dođete u parfimeriju, preplavljeni ste mirisima i često ne znate koji izabrati.

Mnoge žene kupe onaj koji im se svidi “na prvu”, a kad ga nose nekoliko dana, više ga ne mogu smisliti i pitaju se zašto su odabrale baš tu bočicu i dale za nju toliko novca.

Stručnjaci za to imaju rješenje. Prvo, zaboravite nepromišljenu kupovinu mirisa jer ona je prvi korak do skupe pogreške.

Bitno je vrijeme

Najvažnije je nakon testera parfem obavezno isprobate na koži, a onda ga pustite da na njoj stoji najmanje sat vremena ne bi li se otkrile sve njegove note.

To je zato što se parfem sastoji od gornjih, srednjih i baznih mirisnih nota. Gornje, početne note su one koje vas odmah navuku jer prve zamirišu. Srednje note jači su igrači jer čine srce parfema, a već naziv baznih nota govori da su one temelj i poveznica mirisa.

Treba im dati vremena da sve dođu do izražaja, osjetiti kako mirišu zajedno.

Važno je i gdje ga stavite

Isto tako parfem nanosite na najtoplije dijelove tijela: vrat, područje oko ključne kosti, unutrašnje dijelove (pregibe) lakta i koljena. Tako će se miris postupno otpuštati i duže trajati. Nanošenje parfema iza ušiju ne preporučuje se jer su tamo žlijezde koje mogu promijeniti miris.

I za kraj, poznavatelji parfema kažu da je miris koji nosimo prije svega rezerviran za bliske osobe kad nam se sasvim približe. Prema parfemskom bontonu, nepristojno je ”napadati” okolinu svojim mirisom.