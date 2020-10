JESTE LI VEĆ UOČILI OVAJ HASHTAG NA DRUŠTVENIM MREŽAMA? Pogledajte kako ekipa poručuje Trumpu: ‘Dosta je bilo!’

U jednom od prvih dobrih zapleta iz 2020. godine, zloglasni hashtag #ProudBoys postao je pozitivna stvar. U nedjelju ujutro #ProudBoys bio je u trendu na Twitteru, ali ne iz razloga na koje ste možda upravo pomislili.

Iako se ovaj hashtag nedavno koristio u tvitovima koji se odnose na krajnju desnicu, pa čak je Donald Trump koristio taj uzvik na prvoj predsjedničkoj debati, članovi LGBTQ zajednice odlučili su redefinirati značenje “ponosnih dječaka” preplavivši hashtag porukama gej ponosa, ljubavi, prihvaćanja i pozitivnosti.

Hashtag #ProudBoys, koji se od nedjelje tvitao čak 314 000 puta, sada je prepun prekrasnih uspomena na paradu ponosa, oda romantičnim partnerima i fotografija muškaraca koji se ljube. To je zaista dirljiv prizor i izrazito kreativan način da se fokus na krajnju desnicu svede na minimum.

The way the #ProudBoys hashtag has been hijacked like this is a thing of utter beauty https://t.co/2mVHPXKNJQ

Na predsjedničkoj debati SAD-a, koja se održala u utorak, moderator Chris Wallace pitao je aktualnoga predsjednika: “Jeste li spremni večeras osuditi bijele vrhovnike i skupine i reći da trebaju odstupiti?”

Umjesto da na televiziji uživo osudi nadmoć bijelaca, Trump je ponosno izjavio: “Ponosni dječaci, odmaknite se i budite spremni! Ali znate što ću vam reći, netko mora nešto poduzeti u vezi s antifom i ljevicom.”

