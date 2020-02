JESTE LI VEĆ DALI DJETETU MOBITEL? Poražavajuće istraživanje: ‘Ne odvajaju se od njega i nikad ga ne gase. Čak i spavaju s njima!’

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 2200 djece u Velikoj Britaniji u dobi pet do 16 godina i pokazalo je koliko je važna uloga mobitela u životima mladih

Više od polovice djece priznalo je da spava s mobilnim telefonima, prema godišnjem istraživanju korištenja moderne tehonlogije među mladima. Izvješće “Childwise report” otkrilo je da djeca u sve ranijoj dobi dobivaju mobitele, a sada većina ima vlastiti telefon već u dobi od sedam godina, prenosi BBC.

Prosječno vrijeme koje djeca u dobi od sedam do 16 godina provedu na mobitelu je tri sata i 20 minuta. Znanstvenik Simon Leggett kaže da mobiteli mogu “dominirati dječjim životima”. S obzirom na to da su telefoni tako često pri ruci kao “privatna i osobna tehnologija” Leggett kaže da to može otežati roditeljima da djeci ograniče njihovu upotrebu.

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 2200 djece u Velikoj Britaniji u dobi pet do 16 godina i pokazalo je koliko je važna uloga mobitela u životima mladih. Njih 57 posto stalno je držalo mobitele kraj kreveta, a 44 posto reklo je da se osjećalo vrlo nelagodno ako su bez telefonskog signala. Njih 42 posto reklo je da se ne odvaja ni trenutka od mobitela i nikad ga ne gasi.

Iako djeca sve mlađa dobivaju telefon, 11. godina života je trenutak kad ga gotovo sva imaju.

YouTube ostaje dominantan

Telefoni više od 70 posto djece povezani su s internetom.

Mobiteli su i glavni dječji put do interneta, bez obzira na to koriste li ga za čavrljanje, gledanje zabavnih sadržaja ili dobivanje informacija. Mladi glazbu slušaju putem mobitela mnogo češće nego putem radija. YouTube ostaje dominantan i svaki dan ga koristi 61 posto djece, najčešće ostvarujući pristup putem mobitela. To je najomiljenima aplikacija i internetska stranica te dobne skupine koja posebno služi za gledanje šaljivih videa, slušanje glazbe i potragu za uputama.

Slijede Snapchat, Instagram i ovogodišnja zvijezda u usponu Tik Tok. I WhatsApp se redovito koristi. Facebook u toj dobnoj skupini nije ni među 10 najomiljenijih aplikacija.

U pogledu gledanja programa YouTube je na prvom mjestu, a slijedi ga Netflix. Tek svako peto dijete kazalo je da većinom gleda programe na televizoru.

“Trenutak kad dijete posjeduje vlastiti mobitel može predstavljati izazov za roditelje da nadziru što dijete gleda na internetu jer se radi o tako privatnoj tehnologiji jer ga bukvalno drže na sebi”, kaže Leggett.