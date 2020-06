JEDNIMA RASTE, DRUGIMA OSTAJE ISTI: Napokon znamo koja je vrsta penisa najčešća i mogli biste se gorko iznenaditi

Novi rad, koji je nedavno objavljen u časopisu “International Journal of Impotence Research”, pozabavio se temom koja je, što jest – jest, nepošteno zanemarena. Riječ je o fenomenu “rasta” muškoga spolovila, ali iz sasvim drugačije perspektive.

Naime, postoje dvije vrste penisa kada je riječ o erekciji. Jedni se popularno nazivaju “showersima”, koji u erekciji ostaju isti kao i u opuštenome stanju, dok se tzv. “growersi” drastično povećavaju – ponekad i do 10 cm, pa mali tada postaju iznenađujuće veliki, piše IFL Science.

Istraživanje na manje od 300 muškaraca utvrdilo je da većina muškaraca pripada “growersima”, odnosno da im penis raste u erekciji te je nemoguće procijeniti njegovu veličinu u opuštenom stanju – njih je impozantnih 76 posto.

