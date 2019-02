JEDNA MAMA JAVNO PRIZNALA ŠTO RADI S RUČNICIMA, SVI JE POPLJUVALI: ‘Ne, to nije normalno, potpuno je suludo’

Svatko od nas ima neku naviku koja nam se čini sasvim normalna sve dok nam netko drugi ne ukaže da je to što činimo potpuna ludost

Upravo to se dogodilo i jednoj ženi koja je na forumu Mumsnet napisala da ručnike pere nakon svakog korištenja te pitala druge roditelje smatraju li da je to normalno. “Jesam li nerazumna jer perem ručnike nakon svakog korištenja? Je li to normalno? Konstantno perem ručnike”, napisala je i ubrzo dobila cijelu lavinu odgovora, uglavnom u obliku kritika.

“Kakvo bacanje vremena, struje i vode. Ja ručnike koristim nakon što se operem, kad sam čista. Možda ih ti koristiš nekako drugačije?”, napisala joj je jedna korisnica.

“To uopće nije normalno. Kad se obrišeš, objesi negdje gdje će se osušiti. Pa nisu ručnici prljavi nakon jednog korištenja”, napisala druga.

Netko je pak hrabro pitao – “Jesu li ti to ručnici za seks?”

“Čak ni u hotelima više ne mijenjaju ručnike svaki dan. Potpuno si nerazumna i bezveze si stvaraš posla”, zaključio je netko.

No, našlo se i onih kojih razumiju ovu gospođu i njenu naviku da ručnike pere nakon jednog korištenja.

“Ja se tuširam deset puta tjedno i svaku put uzmem drugi ručnik. Ali brišem se malim ručnicima pa mi njih deset ispadne kao tri velika ručnika. Svih deset mogu oprati odjednom i suše se dosta brzo. Ne mogu se prisiliti da ručnik koristim više puta”, napisala je jedna gospođa.