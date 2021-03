I VI POSPREMATE KREVET ODMAH NAKON BUĐENJA? Nakon što pročitate ovaj tekst, više nikada to nećete raditi

Grinje obožavaju vlažna i topla mjesta, čija je temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijusa

Većina nas kao djeca naučili smo da odmah nakon buđenja treba pospremiti krevet, a to se povezivalo s urednošću i organiziranošću. No, stručnjaci su otkrili da nam to može više štetiti nego koristiti.

Naime, stručnjaci iz tvrtke Mattress Next Day upozorili su da ako pospremate krevet odmah nakon ustajanja nesvjesno stvarate savršen okoliš za razvoj grinja jer ih okružujete toplinom, što pogoduje njihovom razmnožavanju, piše The Sun.

“Grinje vole toplinu vašeg kreveta, pa ujutro trebate ostaviti svoje pokrivače oko 30 minuta da se ohlade, a zatim složiti krevet kao što to inače radite”, pojasnio je stručnjak za madrace.

Ne nanosite kremu prije spavanja

Grinje su sitne životinje koje su nevidljive ljudskom oku, a hrane se ljuskicama kože koje opadaju tijekom dana i dok spavamo. Često se nalaze u namještaju, tepisima, posteljini, pa čak i igračkama, a mogu uzrokovati svrbež kože, curenje nosa ili suzne oči ako ste alergični.

Grinje obožavaju vlažna i topla mjesta, čija je temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijusa te u toploj i vlažnoj kući mogu uspješno preživjeti tijekom cijele godine.

Uz prozračivanje vašeg kreveta, tim stručnjaka je također otkrio da je nanošenje kreme na tijelo ili lice prije spavanja velika greška jer posteljina upije svu vlagu.

“Postoje stvari koje možete učiniti da vaša posteljina ostane svježa. Na primjer, ne jesti u krevetu, ne dopuštati kućnim ljubimcima da uđu u krevet i koristiti proizvode za njegu kože i tijela barem 30 minuta prije spavanja, tako da ih vaša koža sasvim upije”, savjetovali su.