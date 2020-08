JEDAN PAR OBJAVIO JE NEOBIČAN OGLAS ZA POSAO: Nude ozbiljnu lovu za nekoga tko će ih preseliti, ali uz jedan uvjet

Par je u potrazi za nekim tko bi im pomogao pri selidbi u novu kuću i spremni su jako dobro platiti, no postoji jedna kvaka

Nudistički par objavio je oglas za posao na internetu u kojem traže vozača koji bi im pomogao pri selidbi, ali uz uvjet da to radi gol. Za takvu uslugu spremni su izdvojiti čak 2.000 funti (16.800 kuna), a sele se sredinom rujna.

Škakljivi oglas nestao je s raznih stranica zbog prirode posla, no osvanuo je na web stranici Shift koja je pokrenula javnu potragu za ‘golim seliocem’. Paru su dali na korištenje i kombi za selidbu koji će zaposlenik moći slobodno koristiti.

U oglasu stoji kako su muž i žena nudisti već pet godina. Iako ne očekuju da ostali slijede njihov način života, od selioca očekuju da je gol jer će ulaziti u njihov dom i dirati njihove stvari.

Nemali broj potencijalnih klijenata

Predstavnici Shifta kasnije su otkrili kako će na svojoj web stranici stvoriti kategoriju ‘golih selilaca’ ukoliko postoji potražnja za takvim zaposlenicima, kako bi nudistima bilo što ugodnije u tom procesu.

“Od samih početaka nailazili smo na hrpu neobičnih zahtjeva, ali ništa nije nadmašilo ovaj. Kao brend, cilj nam je da ponudimo svakoj osobi najprofesionalniju uslugu, kakve god bile njihove potrebe. Kada smo dobili ovaj oglas znali smo da ga ne možemo ispuniti, ali htjeli smo na neki način pomoći”, rekao je Jacob Corlett, osnivač tvrtke.

Dodaje kako je u Ujedinjenom Kraljevstvu više od milijun nudista, što je značajan broj potencijalnih mušterija na koje mogu ciljati u budućnosti.