RIJEŠENA VELIKA BOŽIĆNA DILEMA – PRIRODNI ILI UMJETNI? Evo kakvo je božićno drvce bolje za okoliš i planet

Prirodno božićno drvce od dva metra stvara oko 16 kilograma CO2. Možete li pogoditi kakva je situacija s umjetnim? Puno je gore nego što mislite

Ove godine mnogi će možda okititi svoje božićno drvce ranije nego ikad prije, u pokušaju da unesu malo radosti i uzbuđenja u ovo vrijeme loših vijesti i kontinuiranih ograničenja zbog pandemije koronavirusa.

Hoćete li nabaviti pravi ili umjetni bor, stvar je osobnih preferencija i afiniteta i najčešće se ljudi prilikom odabira vode za pitanjem estetike ili praktičnosti. No, što je s utjecajem na okoliš? Koja vrsta božićnoga drvca ima niži ugljični otisak?

Ako niste upoznati s terminologijom, ugljični otisak mjera je ukupne emisije stakleničkh plinova koju izravno ili neizravno uzrokuje neka osoba, proizvod, tvrtka ili događaj.

Je li bolje za okoliš ako uzmete plastično drvce koje možete svake godine isprašiti i ponovno upotrijebiti ili ako, zbog potrebe za onim pravim mirisom bora, uvijek kupujete svježe odsječeno drvce koje potom bacate u siječnju?

Velike su šanse da razmišljate pogrešno

Očigledan odgovor može biti izbjegavanje kupnje bilo kojega stabla, ali naravno da nećemo ići u tome smjeru jer onda bi cijela tradicija kićenja bora i slavljenja Božića pala u vodu. Evo što kažu stručnjaci…

Ako kupite pravo božićno drvce koje nije lokalno, tada postupak njegova transporta do vašega doma može stvoriti prilično velik ugljični otisak. To bi vas moglo navesti na pretpostavku da je onda dugotrajno lažno drvce bolja opcija za okoliš jer ne zahtijeva godišnja putovanja automobilom i ne stvara ispušne plinove.

No. to nije slučaj, navodi “Carbon Trust”, koji kaže da pravo božićno drvce ima “znatno niži” ugljični otisak od umjetnoga drvca, pogotovo ako se na razuman način odlaže nakon uporabe. Prema ovoj organizaciji, prirodno božićno drvce od dva metra koje nema korijenje i koje se odlaže na odlagalište otpada nakon Božića, stvara ugljični otisak od oko 16 kilograma CO2.

Stablo od dva metra koje ima korijenje i koje se nakon upotrebe pravilno odlaže – spaljivanjem, ponovnom sadnjom ili usitnjavanjem – ima ugljični otisak od oko 3,5 kilograma CO2, što je četiri i pol puta manje.

S druge strane, božićno drvce od dva metra izrađeno od plastike ima ugljični otisak koji mjeri oko 40 kilograma CO2 – više od 10 puta veći od pravilno odloženoga pravog drvca! Stoga, ako imate umjetno drvo, morat ćete ga koristiti najmanje 10 godina kako bi njegov utjecaj na okoliš bio jednak utjecaju odgovorno odloženoga prirodnog stabla.

Ne trebate se brinuti zbog krčenja šuma

Darren Messem, izvršni direktor za certificiranje u “Carbon Trustu”, objasnio je za Independent da visoki ugljični otisak umjetnih stabala dolazi iz “energetski intenzivnih proizvodnih procesa”. S druge strane, pravi bor ili jela “prirodno apsorbiraju CO2 i oslobađaju kisik”.

Anne Mari Cobb, službenica za certificiranje iz šumarske udruge “Soil Association”, otkrila je zašto je odabir pravoga drvca tijekom blagdana preporučena opcija. “Prava božićna drvca obnovljivi su resurs koji ne rezultira zagađenjem ako se odgovorno reciklira ili zbrine”, kazala je Cobb.

Prema Messemovim riječima, kada se božićno drvce učinkovito odloži kompostiranjem, to “stvara CO2 i metan”. Cobb dodaje da se ne treba brinuti zbog krčenja šuma prilikom kupnje prirodnoga božićnog drvca, jer se većina njih “uzgaja kao hortikultura i ne siječe se iz već postojećih šuma”.

Proces uzgoja božićnoga drvca do optimalne visine traje između osam i 10 godina. Kada se bor odsiječe, odmah ga zamjenjuje druga sadnica, s time da se posadi do 10 stabala na svako uzgojeno drvo.

Što ako već imate plastično božićno drvce?

Ako u svom domu već imate umjetno božićno drvce i željeli biste ga i dalje koristiti, bilo bi korisno to i učiniti, smatra Emi Murphy, aktivistica u ekološkoj organizaciji “Friends of the Earth”. “Općenito je pravilo: ako već imate lažno stablo, nastavite ga koristiti i učinite da traje što dulje”, izjavila je Murphy za Independent.

A kada dođe vrijeme za zamjenu stabla, tada možete prihvatiti “ekološkiju” opciju kupnje pravoga drvca za svoj dom.

Nije ni svako pravo drvce jednako prihvatljivo

Ako ste u potrazi za pravim božićnim drvcem, Cobb savjetuje da uvijek gledate da je ono lokalnoga porijekla i uzgoja – što je posebno korisno ove godine, kada su nam ograničena putovanja uslijed pandemije.

To će smanjiti ugljični otisak drveta smanjenjem prijeđenih kilometara za njegovo prikupljanje, uz podršku lokalnim uzgajivačima. Kada kupujete prirodno božićno drvce, neke su vrste ekološki prihvatljivije od ostalih, napominje Murphy.

“Ako još uvijek odlučujete, kupnja lončanice s korijenjem omogućuje vam da je uzgajate vani i koristite je iz godine u godinu, što će smanjiti utjecaj na okoliš i također biti isplativo”, zaključila je ova “prijateljica Zemlje”.