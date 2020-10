JE LI UPRAVO OTKRIVENA ‘VJEČNA TAJNA’? Najpreciznija računica dosad govori puno o stvarnoj sudbini svemira

Rezultat, objavljen u časopisu Astrophysical Journal, kaže da od ukupne količine materije i energije koje čine svemir, materija iznosi 31.5 posto, plus-minus 1.3 posto. Ostalih 68.5 posto je tamna energija, tajanstvena sila koja uzrokuje ubrzavanje širenja svemira tijekom vremena, što je najprije zaključeno promatranjem udaljenih zvijezda u eksploziji kasnih 1990-ih.

Drugim riječima, ovo znači da je ukupna količina materije u svemiru ekvivalentna 66 milijardi bilijuna puta masi našeg Sunca, rekao je Mohamed Abdullah iz Riversidea, astrofizičar s kalifornijskog sveučilišta i vodeći autor istraživanja.

Veći dio ove materije, 80 posto, naziva se tamnom materijom. Njezina priroda još nije poznata, no može se sastojati od neke još uvijek neotkrivene subatomske čestice.

Posljednja mjerenja dobro korespondiraju s vrijednostima koja su prethodno istražile druge skupine znanstvenika koje su koristile drugačije kozmološke tehnike, poput mjerenja temperaturnih fluktuacija kod nisko energetske radijacije preostale od Velikog praska.

„Ovo je stogodišnji proces i s vremenom postajemo precizniji“, rekla je Gillian Wilson, koautorica istraživanja i profesorica na kalifornijskom sveučilištu. „Jednostavno je sjajno moći napraviti tako temeljito mjerenje svemira, a u isto vrijeme ne napustiti planet Zemlju“, dodala je.

Skupina je usavršila 90 godina staru tehniku koja uključuje promatranje načina na koje galaksije orbitiraju unutar grozdova galaksija – golemih sustava koji sadržavaju tisuće galaksija. Iz ovih promatranja shvatili su koliko je snažan gravitacijski trzaj svakog galaktičkog grozda, iz čega se potom može izračunati ukupna masa te nakupine.

Ustvari, objasnila je Wilson, njihovu tehniku je prvotno razvio legendarni astronom Fritz Zwicky, prva osoba koja je posumnjala u postojanje tamne materije u skupinama galaksija tijekom 1930-ih.

Primijetio je da je udružena gravitacijska masa galaksija koje je promatrao u obližnjoj nakupini galaksija Coma bila nedovoljna da spriječi te galaksije od toga da ne odlete jedna od druge te je shvatio da u cijeloj priči mora postojati druga nevidljiva materija.

Skupina stručnjaka s kalifornijskog sveučilišta usavršila je Zwickyjevu tehniku, razvivši uređaj kojeg su nazvali GalWeight koji preciznije utvrđuje koje galaksije pripadaju određenom grozdu, a koje ne.

