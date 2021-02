JE LI STVARNO MOGUĆE DA OVAKO JEDNOSTAVAN TRIK LIJEČI NESANICU? Ljudi tvrde da ćete zaspati u roku od pet minuta

Studentica tvrdi da joj je ovaj jednostavni trik izliječio nesanicu, a naučila ga je od svoga profesora psihologije

Studentica psihologije na TikToku je podijelila jednostavni trik pomoću kojeg uspije zaspati u roku od pet minuta.

U videu koji je dosad pregledan gotovo četiri milijuna puta djevojka je otkrila da je trik naučila od svog profesora. “Izliječila sam nesanicu”, rekla je.

Sve što trebate učiniti jest početi nabrajati stvari u glavi, no morate paziti na to da ne budu direktno povezane. Neki od njenih primjera bili su – krumpiri, Tarzan i violina. “Što nasumičnije, to bolje”, objasnila je studentica.

Video je u kratkom roku postao viralan, s preko 550.000 lajkova i 4.000 komentara impresioniranih gledatelja koji će isprobati trik.

“Što se više trudite zaspati, to je teže pa ako se koncentrirate na nešto nepovezano brže ćete zaspati”, “Isprobat ću ovo večeras”, “Upalilo je, isprobala sam sinoć nakon što sam pogledala ovaj video”, “Pomoglo mi je, hvala ti”, “Ovo radim od djetinjstva i pali svaki put”, pisali su korisnici TikToka.