JE LI OVO NAJGORI OTAC NA SVIJETU? Kćer mora ‘zaraditi’ za higijenske potrepštine, a sin je ‘baja’: ‘Pa ona meni samo vraća dug…’

Mnogi korisnici Reddita stali su u obranu tinejdžerice, a oca prozvali za loše roditeljstvo

Svi imaju različite metode kada je riječ o odgoju djece, a drugi će vrlo vjerojatno kritizirati gotovo svaki vaš potez. No, jedan otac šokirao je tisuće ljudi kada je otkrio što njegova kći treba raditi, dok za sina ne vrijede ista pravila, piše Mirror.

Anonimni otac (50) na Redditu je tražio savjet za svoju djecu, 17-godišnjeg sina i 15-godišnju kćer. Objasnio je da je udovac i da se sam brine o njima. Želi im priuštiti sve što može, uključujući i izvannastavne aktivnosti. Ipak, kći mora “zaraditi” novac obavljanjem kućanskih poslova, dok sin ne mora.

U objavi je otkrio razlog zašto mu kći “vraća dug” u kućanskim poslovima. Naime, tvrdi da troši više novca na nju zbog mjesečne zalihe higijenskih potrepština, odnosno tampona ili uložaka. Dobro ste pročitali, tinejdžerica mora zaraditi svoje uloške.

“Izgubio sam suprugu prije deset godina. Sami smo ja i dvoje djece. Nedavno je u mojoj obitelji nastala velika rasprava zato što moja kći obavlja kućanske poslove, dok moj sin to ne radi. Objasnio sam da je to zato što svaki mjesec moram dodatno trošiti na nju, ne samo za njezine izvannastavne aktivnosti, već i za mjesečne zalihe uložaka, pa je to način na koji mi vraća uslugu. Ona čisti zajedničke životne prostore i kupaonice u našoj sobi te kuha četiri obroka tjedno. Brat mi je rekao da trošim dvostruko više novaca na sinove izvannastavne aktivnosti pa bi i on trebao obavljati kućanske poslove. Objasnio sam mu da će mu te aktivnosti pomoći pri upisu na fakultet, dok su njene samo hobiji”, smatra otac.

Djevojka pobjegla kod tete

Taj je razgovor načula i tinejdžerica pa se uzrujala. Počela je odbijati sama obavljati kućanske poslove i sada misli kako to nije pošteno.

“Rekao sam joj da će i dalje obavljati svoje poslove jer život nije pošten. Također sam joj rekao da prestane biti drska ili ću joj prestati plaćati aktivnosti i uloške. Nisam to mislio, ali bio sam ljut kada sam to rekao. Spakirala je torbu i pobjegla. Otišla je kod moje sestre koja ju odbija poslati kući i govori mi da sam nasilnik. Moj brat i sestra će je razmaziti i bijesan sam”, napisao je na Redditu.

Njegova je objava izazvala mnoštvo reakcija, a većina korisnika stala je u obranu tinejdžerice, dok su njega prozvali za loše roditeljstvo.

“Ovo ne može biti stvarno. Tjerate kćer da obavlja kućanske poslove jer morate plaćati uloške, a ona ne može utjecati na mjesečnicu? Stvarno ste loša osoba”, “Loš ste roditelj ne samo zato što očekujete od djece da vam pomažu po kući, nego i zbog seksizma i užasnog pristupa”, “Uskraćivanje uložaka tinejdžerici kao oblik kazne? Molim?”, “Očekujete od sina da će upisati fakultet, a nju ste već otpisali? Pa ovo je gore nego u 50-ima”, “Drago mi je što mu je kći mogla pobjeći kod nekog normalnijeg kako bi se odmorila od seksističkog i nasilničkog besmisla”, neki su od komentara.