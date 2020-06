JE LI OVO NAJGORA MAJKA IKAD? ‘Istraumatizirala sam kćer (5) kad sam joj rekla da nisam htjela djecu, pa tako niti nju’

Žena je priznala kako osjeća da se emocionalno ne povezuje baš dobro sa svojom djecom

Jednu mamu (24) roditelji su na internetu dobrano iskritizirali nakon što je svojoj petogodišnjoj kćeri rekla da nikada nije željela djecu, uključujući nju, piše Mirror.

Dotična žena ima četvero djece u dobi od jedne do pet godina, koje je rodila jer je njezin suprug tako htio. Uvijek ju je forsirao da imaju još djece usprkos činjenici da zapravo nikada nije željela biti mama.

“Da mi je dopustio, stala bih nakon našeg najstarijeg djeteta”, priznala je te je dodala kako osjeća da se emocionalno ne povezuje baš dobro sa svojom djecom.

‘Moja kćer se je uzrujala’

Ali kada je razgovor s njezinom najstarijom kćerkom (5) završio “totalnim pogrešnim tumačenjem” onoga što je mislila kad joj je rekla da nikada nije željela djecu, zamolila je ljude na Redditu za savjet.

“Rekla mi je kako želi roditi puno beba kad odraste, a zatim me pitala koliko sam ih ja željela kad sam bila njezinih godina. Odgovorila sam joj kako nisam uopće željela imati djecu, pa čak ni kada sam nju rodila. Znam do ona ima tek pet godina, ali totalno je pogrešno protumačila moj odgovor i uzrujala se je. Utješila sam je i vratila u krevet. Moja kćer je vjerojatno to sve ispričala tati ujutro dok joj je radio doručak.

Kad sam se probudila, moj suprug je bio totalno bijesan na mene zbog traumatiziranja naše kćeri i ugrožavanja njezinog samopoštovanja. Rekla sam mu da će biti dobro, ali on je neprestano vikao na mene govoreći mi da sam grozna majka. Odgovorila sam mu da je teško biti dobra majka djeci koju ne želiš.

‘Suprug je odveo djecu kod svojih roditelja’

Pitao me je mislim li to ozbiljno, a ja sam mu odgovorila kako sam to rekla u afektu, no priznala sam da djecu uopće nisam htjela te da je on to znao. Napustio je prostoriju potpuno bijesan i odveo je djecu kod svojih roditelja”, napisala je.

No, korisnici Reddita dobrano su je naribali radi toga što je rekla svojoj kćeri.

“Vaša kćerka nije ‘totalno pogrešno protumačila’ ono što ste rekli. Ponašate se užasno neprimjereno i povrijedili ste malu i nježnu petogodišnjakinju”, “Trebala je stati nakon što je rekla da u njezinim godinama nije željela djecu. To je sasvim normalno”, “Ovo je za vašeg terapeuta, dijete nikada neće zaboraviti to što ste mu rekli”, “Zašto ste se udali za muškarca koji želi djecu kad ih vi ne želite? To je osnovni faktor kompatibilnosti para”, smo su neki od komentara.