JAMESON FACTORY OŽIVIO USPAVANU BIVŠU TVORNICU VLAKOVA GREDELJ

Brojni posjetitelji uživali na najboljem party-ju sezone

Jameson party-ji nadaleko su poznati po svojoj super kul vibri i neobičnim, tajnovitim lokacijama. Za njih se uvijek traži karta više, a izuzetak nije bio ni posljednji party, održan proteklog petka na mjestu koje je dosad spavalo čvrstim zimskim snom.

Bivša tvornica vlakova Gredelj pretvorila se tako na jednu večer u fenomenalno party odredište pod nazivom – Jameson Factory. Kako i priliči jednoj tvornici, na Jameson Factory-ju proizvodilo se mnogo toga; od vrhunske atmosfere, preko originalnih plesnih i glazbenih točaka do sjajnih koktela, naravno, s Jamesonom u glavnoj ulozi.

Preko 500 posjetitelja željnih dobre zabave utažilo je svoju žeđ za nezaboravnim provodom i ispunilo veliku halu nekadašnje tvornice vlakova, a kroz program ih je vodio rođeni showman, neponovljivi Mario Petrković. Zajedno s komičarom Aleksom Curaćem Šaricem, Mario je dočekivao goste na samom ulazu u halu 11. Nakon fotografiranja ispred hale, uzvanici su prolaskom kroz glavni ulaz, obavijenim velom tajnovitosti, zakoračili u ogromnu i sjajno uređenu party tvornicu. Lampice, fotkaona s ljuljačkom, POP UP brijačnica popularnog barber shopa Gospon Fulira, vrhunski varioc Nino Hives, briljantni step plesači i The Groove Station – bend koji je sve prisutne ostavio bez daha te ih rasplesao do samog jutra, bili su tek mali djelić ove nezaboravne večeri, koju su na najbolji način priveli kraju DJ-evi Carl Maxx i phillipe. Za žedna grla brojnih posjetitelja pobrinuo se, tko drugi, nego glavni organizator ove večeri, Jameson, koji je bio glavni sastojak nekolicine odličnih koktela, prigodnih naziva Good Worker, Afterwork, ili pak Jameson Sensation. Za dobar zalogaj bilo je zadužen simpatičan food truck Munchy, sa svojim zdravim i finim jelima poput hurry curry ili wraps, a na obližnjem štandu su se cijelu večer pekli vreli kesteni.

Nedvojbeno najluđi jesenski tulum nisu propustili ni brojni poznati, poput glazbenika Filipa Dizdara, Fil Tilena, Matije Cveka, Nike Turković, producenta Tomo in der Mühlena, redatelja Igora Šeregija, voditelja Daniela Bilića i Alex Milinković i mnogih drugih.

S velikim nestrpljenjem iščekujemo sljedeći Jameson party. Kao i svaki put do sad, sve je tajnovito, osim uvijek zagarantiranog fenomenalnog provoda!

