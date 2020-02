‘IZVAN SEBE SAM, KAKO DA JOJ TO KAŽEM?’ Žena zaprepaštena potezom supruga njezine prijateljice, sada prolazi pravi pakao

‘Prijateljica nas je zvala s djecom na ručak, ali ja ne mogu biti ni u radijusu od kilometra od tog ljigavca’, ispričala je zaprepaštena žena

Deidre Sanders koja ima kolumnu sa savjetima u britanskom tabloidu The Sun svakodnevno prima pisma s problemima ljudi koji ne znaju kako bi se postavili u određenoj situaciji, a često se tu spominju problemi u brakovima ili vezama, ali i u odnosima s drugim važnim ljudima u nečijem životu.

Ovaj put javila joj se žena koju je u toaletu noćnog kluba pokušao silovati suprug njezine prijateljice, no planove mu je osujetio nepoznat muškarac koji je ušetao u toalet u tom trenutku. “Nisam rekla što se dogodilo, niti svojem suprugu niti njoj. Toliko sam izvan sebe da ne znam što da radim”, započela je.

“Svi smo odrasli u istom dijelu grada. Moja prijateljica išla je sa mnom u školu, a ja sam joj bila i djeveruša na vjenčanju. Objema je 31 godina, a ja sam udana i imam dva sina. Veća skupina prijatelja otišla je u klub kako bismo proslavili 30. rođendan jedne od njih. Na početku smo bile samo mi cure, no poslije se pojavio i suprug moje prijateljice.

Kad se pojavio, počeli su problemi

Napio se i sve nas dodirivao, moglo se vidjeti da nam je svima neugodno. Njemu su 34 godine”, nastavila je žena.

“Otišla sam u toalet i kad sam izašla on me pritisnuo uza zid. Jednu ruku je stavio oko mojeg vrata, a drugu gurnuo ispod moje majice i uhvatio me za grudi. Pokušao me poljubiti, rekavši “Znao sam da sam tebe trebao oženiti”. Njegov dah je užasno smrdio, a riječi je doslovno pljuvao u moje lice. Bila sam prestravljena – tada je u toalet ušao nepoznat čovjek i potjerao ga.

Otišla sam nazad u klub, a tada je prijateljicin muž nastavio s neugodnostima – bio je toliko odvratan prema nekom tipu da su se umalo potukli te su ga zaštitari naposlijetku izbacili iz kluba. Prijateljica se kasnije slomila, rekavši kako se on tako ponaša svaku večer. Priznala je i da ga želi ostaviti, ali se boji”, ispričala je žena.

“Suprugu ništa nisam rekla, da je saznao, otišao bi tamo i ubio ga. Sada se osjećam neugodno u muškom društvu. Prijateljica nas je zvala s djecom na ručak, ali ja ne mogu biti ni u radijusu od kilometra od tog ljigavca. Žao mi je nje jer smo oduvijek prijateljice. Trebam li joj reći?”, pitala je čitateljica.

‘Moraš djelovati brzo’

Deidre joj je odgovorila prilično direktno i jednostavno. “Ništa od ovog nije tvoja krivica, to je nesumnjivo bio seksualni napad i on zaslužuje da ga se prijavi policiji. Upravo to bi moglo pomoći tvojoj prijateljici da se makne od tog seksualnog predatora. Razotkrivanje tog čovjeka moglo bi je osnažiti. Raspitaj se postoji li u klubu snimka nadzorne kamere koja bi ti pomogla dokazati kakva je osoba taj tip, no moraš brzo djelovati”, odgovorila joj je Deidre.