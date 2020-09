IZUMLJEN LIJES KOJI TIJELO ‘VRAĆA U ŽIVOT’: Za ovim čudom stvorila se neviđena pomama; evo kako radi

U Nizozemskoj možete pomoći planetu nakon što umrete – odabirući živi lijes od gljiva koje ubrzavaju razgradnju posmrtnih ostataka. Lijes pretvara trupla u kompost koji obogaćuje tlo zahvaljujući miceliju, korijenskom sustavu gljiva.

“Živa čahura” prva je na svijetu, prema Bobu Hendrikxu koji je izumio kovčeg u studentskom laboratoriju tehničkog sveučilišta u Delftu. “Ovo je prvi živi lijes na svijetu i od prošle subote prvi se čovjek u Nizozemskoj kompostira i vraća u ciklus života”, kazao je za AFP.

VIDEO: A Dutch start-up has created the world's first "living coffin" made from mushrooms at the Delft University of Technology, an invention that its founder Bob Hendrikx says will help to decompose the body faster and enrich nature instead of polluting it pic.twitter.com/ybhxyebVwk

Lijes je posljednje počivalište 82-godišnje žene čije će se tijelo razgraditi za dvije do tri godine. Kad se koristi standardni lakirani kovčeg taj proces traje više od deset godina. Sam kovčeg nestat će za 30 do 45 dana.

“On je zapravo organizam napravljen od micelija koji predstavlja podzemnu strukturu gljiva”, kaže Hendrikx. “Oni su najveći razgraditelji u prirodi. Ovo je najprirodniji način za to… više ne zagađujemo okoliš toksinima iz naših tijela i onima iz lijesa nego pokušavamo obogatiti ga i pretvoriti se u kompost za prirodu”.

Lijes je iste veličine i oblika kao klasični lijes no blijede je boje karakteristične za micelij. Unutra je obložen mahovinom i tu će počivati truplo i razni insekti i druge životinje koje žive u zemlji. Lijes je mnogo laganiji od drvenoga, jeftiniji je od njega i košta oko 1500 eura.

🌱 What if we could feed the earth with our bodies? Bob Hendrikx developed the Loop Cocoon – the first living coffin which allows your nutrients to enrich the soil and become a source for life. Get a ticket for Biodesign Night and learn more about Bob: https://t.co/d7FPHHvSzp pic.twitter.com/K2eqilGehF

— BlueCity010 (@BlueCity010) September 16, 2020