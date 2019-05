IZNENAĐUJUĆA ODLUKA MILENIJALACA: Mladi su odlučili da štednja nema smisla, a razlog koji su naveli je duboko uznemirujuć

Broj osoba u dobi od 18 do 25 godina koje su prijavile simptome velike depresije povećao se za 52% u razdoblju od 2005. do 2017. godine

Dvadesetsedmogodišnja Lori Rodriguez komunikologinja iz New Yorka ne štedi za mirovinu, no ne zato što nema dovoljno novca za “staviti sa strane”, već zato što smatra da štednja nema nikakvog smisla. Ona, naime, poput većine milenijalaca, definiranih prema Pew Research Centeru kao osobe rođene između 1981. i 1996. godine, smatra da će klimatske promjene imati katastrofalne učinke na naš planet te očekuje apokaliptičnu budućnost, piše Market Watch.

Oko 88% milenijalca (oni obuhvaćaju veći postotak od bilo koje druge dobne skupine) prihvaća da se klimatske promjene događaju, a 69% njih tvrdi da će one utjecati na njihov život. Okruženi bespućem depresivnih vijesti, mnogo mladih ljudi skeptično je po pitanju štednje za neizvjesnu budućnost.

“Nadam se najboljem i planiram stabilnu budućnost, ali kada pogledam što se to događa oko mene i kakva su predviđanja za budućnost, vidim da će situacija za 50 godina biti kaotična. Klima se već promijenila i nije hiperbola kada sam malo apokaliptična”, rekla je Lori.

Sve više mladih ima problema s mentalnim zdravljem

Sve više adolescenata u USA ima problema s mentalnim zdravljem u posljednjem desetljeću, pokazalo je istraživanje objavljeno u ožujku u časopisu “Journal of Abnormal Psychology”. Broj osoba u dobi od 18 do 25 godina koje su prijavile simptome velike depresije povećao se za 52% u razdoblju od 2005. do 2017. godine, dok starije osobe ne osjećaju povećanje psihološkog stresa.

Autor studije Jean Twenge tvrdi da se to može pripisati povećanom korištenju digitalnih medija koji su promijenili načine interakcije toliko da to utječe na društveni život i komunikaciju.

Prema izvješću američke psihološke udruge iz 2018. godine, milenijalci također pate od “eko-anksioznosti”, a 72% ispitanika kaže da je njihova emocionalna stabilnost uzdrmana radi neizvjesnosti koju stvaraju klimatske promjene.

Podaci Nacionalnog instituta za mirovinsko osiguranje kažu da dvije trećine milenijalca ne štedi za mirovnu. Većina njih tvrdi da nemaju dovoljno financijskih sredstava za to, dok ostatak njih tvrdi da možda neće imati budućnosti pa nema smisla da štede, kaže izvršni direktor United Incomea Matt Fellowes.

Milenijalci ne vide svijetlu budućnost

Profesor na Financial Psychology institutu Brad Klontz tvrdi da milenijalci imaju dodatne razloge zbog kojih ne vjeruju u mirovinsku štednju.

“Od kaosa Drugog svjetskog rata, preko Vijetnamskog rata do Hladnog rata, svaka generacija je imala svoje razloge za strah od budućnosti, ali milenijalci imaju dodatne razloge zbog kojih ne vjeruju u mirovinsku štednju. Oni su vidjeli i burzovne katastrofe u kojima su njihovi roditelji ostali bez štednje, a vidjeli su i brojne terorističke napade, i sve ih to nagoni na katastrofičko razmišljanje”, rekao je.

Autorica knjige “Broke Millennial Takes On Investing” Erin Lowry preporučuje milenijalcima da štede koliko god mogu za mirovinu, bez obzira kakva su im trenutni pogledi na budućnost.

“Čak i iako imate defetističke poglede na svijet morate štedjeti, inače će vam budućnost u mirovini biti zagarantirano teška”, poručila je Erin.