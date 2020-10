IZMJERILI VIŠE OD 15.000 MUŠKARACA I OBJAVILI: ‘Napokon znamo koja je prosječna veličina penisa’; Javile se i žene…

Naklapalo se već jako puno puta o tome koliko iznosi prosjek kada je riječ o veličini muškoga spolovila. Brojke su svaki put bile više ili manje različite, ali nije poznato na kojemu su uzorku muškaraca tada mjerili.

Konačno, stigla je dosta ozbiljna studija, koja bi mogla otkloniti neke dugotrajne zablude o veličini penisa i ublažiti nevolje koje dijele mnogi muškarci širom svijeta. Prema novom istraživanju, prosječna duljina penisa u erekciji iznosi – nešto više od 13 centimetara, piše IFL Science.

Znanstvenici su napravili najveće istraživanje na ovu temu te u obzir uzeli duljinu penisa više od 15.000 ispitanika kako bi pronašli odgovor na ovo pitanje. Istraživanje je provedeno na međunarodnoj razini te se pokazalo da je prosječna veličina penisa 13,12 centimetara u erekciji. U opuštenom stanju prosječan penis ima 9,16 centimetara.

Što se tiče opsega, pokazalo se da je prosječni obujam opuštenoga spolovila 9,31 centimetara, odnosno 11,66 centimetara onoga u erekciji. Nadalje, utvrđeno je da su muškarci s penisima na ekstremnim krajevima spektra puno rjeđi. Na primjer, samo pet muškaraca na njih 100 ima uspravni penis dulji od 16 centimetara.

U studiji je ispitana i korelacija s drugim tjelesnim značajkama, poput veličine testisa, težine ili veličine stopala, i možda ćete se iznenaditi da nije pronađena nijedna jaka poveznica koja bi dokazala teoriju prema kojoj veličina drugih dijelova tijela može ukazati na veličinu penisa.

Iako nisu uspjeli pronaći značajne dokaze o povezanosti veličine penisa i rase, znanstvenici napominju kako se zaključci ne mogu donijeti, s obzirom na to da je velika većina mjerenja obavljena na – bijelcima.

