IZMANIPULIRALA GA NAPALJENA PUNICA: ‘Bio je to moment čiste ludosti, a sad mi stvara grozne probleme’

Deidre Sanders, autorica popularne kolumne britanskog The Suna, svakodnevno dobiva upite i molbe za savjetom, a ovaj put javio joj se 34-godišnji muškarac koji je sa svojom suprugom u vezi sedam godina, no ima i spolne odnose s njezinom majkom te s time ne može prestati.

“Moja supruga i ja naporno radimo i vodimo super život. Meni je 34, a njoj su 33 godine. Kad smo se upoznali prije sedam godina, nekoliko smo mjeseci živjeli kod njezine majke.

Ona je uvijek kućom paradirala oskudno odjevena, a pritom je i flertovala sa mnom. Njoj je 49 godina i dosad nije imala dugotrajniju vezu. Jednom prilikom kad žena nije bila doma dogodio se incident. Punica me poljubila u obraz, ja sam odgovorio i počeli smo se ljubiti. No tada sam je odgurnuo i rekao joj da me više nikada ne dodirne.

Godinama nakon toga i dalje postoje seksualne tenzije između nas kad god se nađemo na istom mjestu.

Punica ga izmanipulirala

Prije nekoliko mjeseci punica me pozvala dok je supruga bila na poslu i rekla kako je eksplodirala cijev u kuhinji te me zamolila da dođem. Kad sam stigao shvatio sam da se radi o malenoj pukotini i da je pretjerala. Inzistirala je da popijemo kavu te tada ponovno započela flert.

Nisam se ni snašao, a već smo se strastveno ljubili, a ona je skinula bluzu. Bio je to trenutak čiste ludosti, no završili smo u krevetu i poseksali se.

Bilo je nevjeroatno, no kasnije sam osjećao veliku grižnju savjesti i rekao joj da je to bio prvi i zadnji put. Ona se samo nasmijala i rekla “vidjet ćemo”. Seks se nekoliko puta ponovio i sad je situacija komplicirana. Izbjegavam obiteljska okupljanja, a moja supruga stalno ispituje u čemu je problem. Da mogu vratiti vrijeme, držao bih se podalje od punice”, napisao je 34-godišnjak.

Odgovor Deidre

“Odmah zaustavi to ludilo, prije nego što supruzi zbog grižnje savjesti sve priznaš. Nju su izdale njoj najbliskije osobe i to će ju uništiti.

U čemu je točno stvar? Godi li punica možda tvojem egu? Ili se pak radi o uzbuđenju i opasnosti? Ako se osjećaš kao da te ugrožava, najbolje je da izbjegneš bilo kakvo vrijeme nasamo s njom.

Zaprijeti li istinom koju će reći tvojoj ženi, bit će ti to znak da je više zainteresirana za sebe nego za tebe. Ako je to istina, bolje je da to tvoja žena čuje od tebe.

U međuvremenu, odsad pa nadalje svu svoju energiju ulaži u brak. Moguće je da vam ne cvjetaju ruže i da je ova prevara samo simptom toga”, odgovorila mu je Deidre.