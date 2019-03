IZBACILA VLASTITU SESTRU S VJENČANJA – ZBOG ZDRAVICE: ‘Kako se usudila o tome pričati?! Na MOM vjenčanju!’

Dok su se neki složili da je njezina sestra pretjerala, većina je prozvala mladenku i osudila njezin radikalan potez

Govori su često jedni od najzapaženijih trenutaka na svakom vjenčanju. No, ponekad ostanu u sjećanju iz sasvim pogrešnih razloga. Samo pitajte ovu ogorčenu mladenku, koja se udala prošle subote, a njezina je kuma, koja joj je ujedno i sestra, održala dug govor koji je ovu izbacio iz takta i poslala ju je kući.

Pričala je o sebi

“Tijekom svojega govora, pričala je o svojoj borbi s depresijom i kako joj je moj suprug puno pomogao i kako sam ja u tim teškim trenucima shvatila da je on pravi čovjek za mene. Kakav klišej! Mislim da je njezin govor bio sebičan. Nije prikladno na vjenčanju govoriti o mentalnim bolestima. I ne samo to, cijeli govor je bio samo o njoj. Na MOM vjenčanju!”, napisala je mladenka na Redditu.

NEMOGUĆA MLADENKA ZGROZILA DJEVERUŠE: ‘Nikakve seksi haljine, na mom vjenčanju nosit ćete ovo!’

“90 posto uzvanika čestitalo joj je na hrabrosti što je o tome progovorila i divili su se kako je jaka. Nitko više nije obraćao pažnju na mene, na mom vlastitom vjenčanju. Žao mi je ako zvučim sebično, ali smatram da za takve stvari postoji vrijeme i mjesto. Nakon što su joj svi čestitali, ja sam je zamolila da ode. To ju je uzrujalo, ali me poslušala bez velike pompe. I roditelji su me podržali”, dodala je.

Ljudi se ne slažu s njom

Međutim, njezin se suprug nije složio s njezinom odlukom i rekao joj je da je postupila drsko i nepromišljeno. Dok su se neki reditovci složili da je njezina sestra pretjerala, većina je prozvala mladenku i osudila njezin radikalan potez izbacivanja sestre i kume s vjenčanja.

“Nedostatak suosjećanja za mentalne bolesti vidljiv je i kod mladenke i kod njezinih roditelja”, netko je napisao. “Kako ne shvaća da će sada baš to biti jedina stvar koje će se ljudi sjećati s njezina vjenčanja?! Da se ponijela poput ljubomorne gorile i izbacila sestru s vjenčanja. Wow!”, netko se nadovezao.