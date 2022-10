ZBOG EKSPLICITNIH SLIKA?! / Nakon šest godina vjernog članstva izbacili su je iz teretane: 'A mogli su imati besplatnu reklamu...'

Influencerica Shirls Larson bila je članica teretane šest godina prije nego što su je izbacili zbog njenih golišavih objava na Instagramu. No, njeni pratitelji stali su u njenu obranu i poručili joj "diskriminirana si jer si seksi". Sve je počelo kada su Shirls uhvatili kako se u teretani za vrijeme vježbanja fotografira za svoj Instagram, pa su je nakon toga izbacili. "Izbačena sam iz moje male teretane u kojoj sam bila članica šest godina zbog snimanja neukusnih Instagram slika", napisala je Shirls na svom Twitteru uz spornu fotografiju na kojoj pozira u sportskom grudnjaku i ružičastim kratkim hlačama dok drži bučicu. "Razlog zbog kojeg je moje članstvo prekinuto je taj što objavljujem 'neukusan', nečedan sadržaj. Ja sam slobodoumna, prijateljski nastrojena, znam da vrijedim i da sam važna bez obzira na to što odlučim odjenuti (ili ne odjenuti)", rekla je Shirls na svom Instagramu te istaknula da također poštuje sve ljude "bez obzira na to kako se odijevaju, ponašaju ili pridržavaju li se društvenih normi ili ne". Njeni pratitelji stali su na njenu stranu te prozvali djelatnike teretane za njihovo "toksično" ponašanje. "To me tako ljuti. Mali konzervativni grad dokazuje koliko može biti otrovan!", "Jako mi je žao što si diskriminirana jer si seksi", "Trebali bi te plaćati da promoviraš njihovu teretanu. Tvoj napredak je impresivan", "Nije mi jasno zašto ne žele besplatnu reklamu?!", samo su neki od komentara.