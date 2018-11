IVA ŠARIĆ LEKO OPTOČENA PRAHIR DIJAMANTIMA IZGLEDA KAO ‘DJEVOJKA OD MILIJUN DOLARA’

Iva Šarić Leko kao zaštitno lice Prahir zlatarnica

Postoje trenuci kada umjesto nas govore naša djela, kada geste otkrivaju ono što zaista jesmo i kada dio sebe simbolično dajemo drugome. Prema mnogima, upravo potonje odnosi se na jedan od najintimnijih i najljepših činova – darivanje nakita, kroz koji poželimo biti najbliže dragoj nam osobi, na način da ju pogled i na najmanji i najdiskretniji komad nakita podsjeća na nas.

Jedino ljepše od tog osjećaja usrećivanja i čina vezivanja je imati privilegiju taj isti nakit osmisliti, dizajnirati ili izraditi po nečijoj želji i znati da će taj komad nakita nekoga usrećiti i povezati. Skoro pola stoljeća, svojom dugom i njegovanom tradicijom, upravo to radi jedna od najpoznatijih zagrebačkih zlatarnica – Prahir. Pritom, nit vodilja, ali i ključ uspjeha svih tih godina, zasigurno je pristup izradi nakita – svakom novom kolekcijom biti još kreativniji i smjeliji u kreacijama. Izlazak iz neke dobro poznate forme, svakako je izazov, ali upravo je to jedan on načina kako nešto klasično pretvoriti u moderno, a opet zadržati originalnost i prepoznatljivost. Vođena tim ciljem, nastala je i posljednja kolekcija nakita, koja osim neizostavnog prstenja, uključujući i zaručničko i memory prstenje, lančića s privjescima i naušnica od bijelog, žutog i sve popularnijeg rose zlata te nakita s ugrađenim safirima, rubinima i neodoljivim smaragdima, u fokus stavlja nakit s LOVE CUT dijamantima; dijamantima brušenim u obliku srca koji zaista svojom pojavom plijene pažnju i asociraju na ljubav. Simboličnim spajanjem velike materijalne i još veće nematerijalne vrijednosti – dijamanta i ljubavi, dogodila se prava čarolija.

A upravo tu čaroliju prvog kontakta s nakitom, prva je osjetila prekrasna Iva Šarić Leko, zaštitno lice Prahir zlatarnica. Elegancija, profinjenost, iznimna ženstvenost i bezvremenska ljepota samo su neki od epiteta koji povezuju Ivu i brend Prahir, a ovom suradnjom otkrivaju kako i do epiteta ‘djevojke od milijun dolara’.

