IVA ALILOVIĆ RASPLAKALA OBJAVOM O BOLESNOJ ANI MARI: ‘Mirko im je ponudio pomoć. Nažalost, stvari su se zakomplicirale…’

Priča o hrabroj mami koja je rodila dječaka Matiasa carskim rezom i preživjela usprkos crnim prognozama do suza je ganula obitelj Alilović

Već gotovo tri godine 40-godišnja Zagrepčanka Ana Mari Ljutić vodi tešku, nadljudsku borbu s bolešću, u kojoj joj podjednako silnu podršku daju njezin suprug Dino te dvojica sinova, Marko i Matias. Njoj je tijekom druge trudnoće dijagnosticiran agresivni rak dojke, koji je metastazirao po cijelom organizmu, a ponajviše na kralježnicu.

Priča o hrabroj mami koja je rodila dječaka Matiasa carskim rezom i preživjela usprkos crnim prognozama do suza je ganula supružnike Ivu i Mirka Alilovića, koji su stupili u kontakt s obitelji Ljutić i nesebično joj ponudili svoju pomoć.

Supruga našega proslavljenog rukometnog vratara sve je ispričala u dirljivoj objavi na Facebooku.

Mirko se stavio na raspolaganje

“Prije više mjeseci na internetu sam naletjela na članak o Anamari Ljutić. Inače ne volim čitati o bolesti zbog nekih svojih problema koje kasnije imam, ali ovaj članak sam pročitala i rasplakala se te ga poslala porukom Mirku u susjednu sobu… Obitelj je skupljala novac za dodatne pretrage i neurološko liječenje, jer u Hrvatskoj su svi resursi već istrošeni i nije bilo konkretnog pomaka”, započela je Iva.

“Kako je Mirko hladniji tip i ne pada na stvari na koje ja padam, bila sam ugodno iznenađena te se rasplakala nakon što mi je rekao da je stupio u kontakt s obitelji, suprugom Dinom, i ponudio pomoć pri liječenju. No, kasnije je došlo do nekih promjena s obzirom na to da je to liječenje trebalo biti u Italiji ili Americi, gdje su tada davali naznake da bi mogli naći rješenje za njezine svakodnevne psihogene napadaje izazvane edemom na mozgu”, ispričala je.

Situacija se zakomplicirala

“Suprug Dino, koji je tad radio i skrbio za svoju suprugu, nazvao je Mirka, pošteno se zahvalio i rekao kako ništa sada od toga, jer pretrage i boravak u drugoj zemlji trajali bi duže vremena a ona ne smije prekidati onkološko liječenje u Zagrebu svaka tri tjedna. Mora se još izvidjeti situacija te da ćemo biti u kontaktu…”, otkrila je Alilovićeva.

“Oduševio nas je taj dobri otac, suprug, čovjek, svojom skromnošću u izuzetno teškoj situaciji, tužnoj i ružnoj životnoj priči. Priči koju ne želim nikome i iskreno mu se divim kroz što sve prolazi i kako se snalazi. Žao mi je te malene dječice, koja, nažalost, ne znaju za zdravu majku, koja nemaju mogućnosti koje imaju druga djeca…”, priznala je u nastavku.

“Nedugo zatim došla je ova situacija koja nas je sve zahvatila, ljudi dobivaju otkaze, zatvaraju poslove, još u Zagrebu onaj potres… Strašno! I Dino ostaje bez posla, kuhar je i restorani su zatvoreni. Srećom, vlasnica ga je odlučila zadržati koliko dugo će moći, no ni to ne ovisi o njoj. Trenutno njih četvero preživljava s Aninom mirovinom od 2000 kn, jer ostatak pojedu krediti i dugovi dizani za Anine i životne potrebe”, dodala je Iva.

Dečki iz Mirkova kluba uključili su se u akciju

“Ana Mari je, nažalost, i dalje bolesna, ona ima metastaze po cijelome tijelu, svim organima, zaboravila je čitati, pisati i obavljati nama sasvim normalne stvari. Onkološki dio plaća HZZO, a ovo sve ostalo plaća Dino, koji krpa kraj s krajem, još uz svu muku ostaje i bez auta! Iz Mirkova kluba PICK SZEGEDA oni dobri dečki su se uključili u akciju…”, kazala je.

“Svjesna sam teške trenutačne situacije, znam da nikome ne cvjetaju ruže, ali evo… Ovoj obitelji je stvarno potreba, hrabra mama se ne predaje, ona želi još jedan Uskrs provesti sa svojom dječicom, pa ako se ona ne predaje, zašto bismo se mi predali i oglušili na pomoć. zato otvorimo svoja srca i pružimo majci šansu za život, bez napadaja, bez odlazaka u bolnicu, bez očajničkih borbi za svaki udisaj zraka jer ono što je nama normalno, njoj je luksuz. Ne zaboravimo da sutra to možemo biti mi!”, poručila je za kraj Iva Alilović i pozvala ljude na akciju.

Podaci za uplatu novčane pomoći

Obitelji Ljutić možete pomoći uplatom na broj žiro računa otvoren u ZAGREBAČKOJ BANCI:

IBAN: HR 6923600003118377632

SWIFT ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA: ZABAHR2X

NA IME: DINO LJUTIĆ

ADRESA: ZAGREB

OPIS PLAĆANJA: DONACIJA

POZIV NA BROJ: 00 111