Isprobajte nezamislivo fini Kleopatrin desert!

Stotinu i nešto godina prije rođenja Krista, svi su znali tko je najljepša žena na svijetu. Legenda o Kleopatri, kraljici drevnog Egipta, bila je nezaustavljiva i proširila se u svaki kutak Europe, Afrike, Bliskog Istoka… Kleopatra je bila toliko lijepa da su za nju umirali muškarci. Kleopatra je bila toliko lijepa da Rimljani nisu mogli odoljeti ni njoj ni ljepotama Egipta. Kleopatra je bila toliko lijepa da su o njoj, tisućama godina kasnije, snimali filmove. Najpoznatiji, sjećamo se, je onaj u kojem Elizabeth Taylor glumi Cleopatru, a Richard Burton Marka Aurelija.

Vjerojatno se kroz neku maglu sjećate tog filma. Ako je tako, onda se vjerojatno sjećate i da su Kleopatra i Marko Aurelije u nekoliko navrata pred sobom imali gozbu nezamislivih bogatstava. Vina, mesa, svježe voće. I tu, među tom gomilom hrane, se našao jedan mali slatkiš. Datulje, orašasti plodovi i sušena voća pretvorena su nezamislivo fini desert koji je kasnije dobio ime malban i koji je bio savršeni kraj svakog obroka. Kleopatra bi ga s velikim guštom, dok je nadgledala svoje kraljevstvo, zagrizla i pomislila – što mi više treba od ovoga.

Danas, više od vije tisuće godina kasnije, možete ga i vi probati. I ne, ne trebate isplanirati put do Dubaija ili Egipta, da bi probali izvorni malban. Sve što trebate napraviti je zaletjeti se do Trg Ante Starčevića 7 , u Importanne Centar, i novootvorenog dućana koji je odlučio hrvatskoj publici približiti arapske i bliskoistočne specijalitete kako nitko do sada nije pokušao. I, što je najbolja fora, dok ste tamo Kleopatra će vam sigurno biti na pameti. Naime, novi dućan koji morate posjetiti u idućih par dana nosim ime jedne od Kleopatrinih prethodnica – Nefertiti.

Povjesničari danas tvrde da je Nefertiti, nekih 1300 godina prije Krista, sa suprugom, faraonom Eknatonom, vladala najbogatijim periodom Egipta. Ni ne čudi, onda, da je ova zagrebački dućan Nefertiti prepun nezamislivih bogatstava. Ako ste upoznati s arapskom i bliskoistočnom kuhinjom, ako ju volite jesti, ako ju volite kuhati, u dućanu Nefertiti ćete pronaći sve što će vam ikada trebati.

Krenimo od već spomenutih malban slatkiša. Ako ih niste imali prilike probati, najsličniji su rahat lokumu, no s manjim udjelom šećera – rahat ima 80% šećera, dok malban samo 20%. Ovaj slatkiš, koji se nabavlja od tradicionalnih proizvođača u Dubaiju, ne možete pronaći nigdje drugdje u Zagrebu, a možete birati želite li malban od datulja u čokoladi, orašastih plodova ili sušenog voća.

Kada smo već kod datulja, u Neferetitiju možete nabaviti i najbolje datulje na svijetu – one koje dolaze iz Palestine. Ili, možda, želite za vrijeme ručka poslužiti svojim gostima mango , guava, šipak, ili hibiskus sokove, koji su isto novina na hrvatskom tržištu. Slatkiši, datulje i sokovi su divni i krasni, ali red bi bio da prvo svojim gostima i skuhate ručak. A to ćete teško učiniti bez arapskih začina. Srećom, Nefertiti ih drži više od 35 – timijan, klinčići, cimet, anis, korijander, kurkuma, đumbir – većina začina je vrhunske kvalitete i dolazi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a neki od njih nikada prije nisu viđeni u Hrvatskoj. Te začine valja pomiješati s još nekim dosad neviđenim sastojcima, kao što su egipatska riža, bijeli bulgur, tahini pasta, melasa, halve…

Ako vam se kojim slučajem vrti u glavi od količine sastojaka koje smo ovdje nabrojali, ne brinite. Najbolje da posjetite Nefertiti i obratite se našem osoblju. Nema toga u čemu vam oni neće moći pomoći. Bilo da se radi o savjetu kako nešto skuhati, koji malban kupiti kao idealan poklon, koju od izbora sjajnih brazilskih i arapskih kava kupili, mi smo tu za vas. A, na kraju, bacite pogled i na unikatne egipatske suvenire od bakra i porculana – šalice, tanjure, kutijice za nakit, piramide – koje možete pronaći samo kod nas.