ISPOVIJEST ZARAŽENOG HRVATSKOG MEDICINSKOG TEHNIČARA: ‘Nazvao sam roditelje i oprostio se… svašta ti prođe kroz glavu’

Matej Slipčević već sedam godina živi i radi u Njemačkoj kao medicinski tehničar u LMU klinici u Münchenu. Inače to je jedna od najvećih bolnica u zemlji s godišnjim proračunom od milijardu eura.

S obzirom na to da radi na odjelu intenzivne njege mora se brinuti za životno ugrožene pacijente. Uspio je izbjeći zarazu tijekom prvog vala epidemije, no prošli tjedan osjetio je prve simptome korone. Zbog toga je on sada u bolnici, i to u isto onoj u kojoj je zaposlen, piše Dnevnik.hr.

Oprostio se i od roditelja

“U utorak sam osjetio prve simptome, temperaturu, grlobolju i kašalj, no onda je preko noći postala prava katastrofa. U roku od tri sata temperatura mi je skočila na 41. Nisam mogao sjesti na krevet, borio sam se za svaki udisaj. Imao sam gripu, ali ovo nisam nikada doživio. Relativno sam mlad, 85. godište, nikada nisam bio ozbiljnije bolestan, cijeli se život bavim sportom, ne pijem, ne pušim i ovo je nešto najgore što sam doživio”, rekao nam je Matej.

Prije nego što je hitna došla po njega, Matej je nazvao svoje roditelje.

“Bilo mi je toliko loše da sam morao nazvati hitnu. Nazvao sam i svoje roditelje, rekao sam im da ih volim, oprostio se… Svakakve stvari ti prođu kroz glavu.”

Malo se bolje osjeća

Nalazi se sam u sobi na COVID odjelu jer plaća dopunsko zdravstveno, a i bolnica ima politiku da svojim radnicima pruža najbolju moguću zdravstvenu skrb.

Nakon pet dana ipak mu je malo bolje, iako još uvijek kašlje i ima respiratorne probleme.

“Jedva mogu ustati da operem zube, umorim se u sekundi i moram imati kisik kraj sebe, ali u usporedbi s onim od prije pet dana puno sam bolje. Prema procjeni liječnika, izaći ću iz bolnice za sedam dana, ali sve ovisi o tome koliko će mi dugo trebati kisik”, napominje.

Možda će primiti terapiju koju je primio i Trump

Možda će primiti i infuziju koktela antitijela, istu terapiju koju je primao i američki predsjednik Donald Trump kada je imao covid-19.

“Rekao sam liječnicima da ću rado primiti tu terapiju, pod uvjetom da mi kosa ne požuti kao Trumpu”, rekao nam je Matej.

Kao zdravstveni djelatnik, ljutit je na svakoga tko misli da korona ne postoji i tko olako shvaća pandemiju. “Razmislite kako je to kada se boriš za zrak, za svaki udah. Jesu li kava i otvoreni kafići vrijedni takvog osjećaja?”

Za njemački zdravstveni sustav ima samo riječi hvale, iako i tamo nedostaje medicinskih sestara i liječnika, koji se također žale i bune na prekovremene sate. No, ističe kako za svoj rad na odjelu intenzivne njege prima dodatak na plaću.

