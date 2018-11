ISPOVIJEST MARIJE IZ ZAGREBA O BIZNISU KOJIM SE USPUTNO BAVI SVE VIŠE HRVATA: ‘Novac kapa na račun svakih 7 dana, isplate su uvijek točne’

Vozači Ubera Marija i Davor: Redovne isplate dobivamo u manje od tjedan dana, radimo kada i koliko želimo, a sve probleme riješimo u manje od 24 sata

Uber gotovo sve upite svojih vozača i korisnika rješava u roku od 24 sata, pomaže vozačima da se što bezbolnije prilagode novom Zakonu, i što je najvažnije, omogućuje im samostalnost i fleksibilnost

Nakon nešto više od tri godine prisutnosti na tržištu za Uber u Hrvatskoj radi oko četiri tisuće partnera vozača koji su dobili priliku za posao s fleksibilnim radnim vremenom i redovnim tjednim isplatama. Uberovi partneri vozači imaju i povoljnije gorivo na pojedinim benzinskim pumpama, popust na autodijelove i usluge autopraonice kod ugovorenih tvrtki, besplatno osiguranje za sve samostalne vozače u slučaju neplaniranih troškova uslijed velikih životnih događanja, povoljnije mobitele, vučnu službu i računovodstvo.

Vožnju preko Uber aplikacije odabrala je i Marija iz Zagreba koja uz to vodi i dućan zdrave hrane. Kao najveću prednost ističe to što uvijek točno zna koliko je zaradila.

“Svima koji me pitaju preporučim vožnju preko Uber aplikacije, bez obzira traže li osnovni ili dodatni izvor zarade. Ako ste predani vožnji, zarada je dobra jer funkcionira po principu ‘koliko voziš, toliko zaradiš”. Iz tog razloga još dugo planiram voziti, kaže Marija.

Kako bi ispoštovala sve uvjete koje je za vozače propisao novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, kao i svi Uberovi vozači, Marija je morala položiti teorijski ispit iz poznavanja prometnih propisa, izvaditi licencu za autotaksi prijevoz, ali i promijeniti automobil ako je stariji od sedam godina.

“Uber je uvijek na raspolaganju sa savjetima za svoje vozače, kako što bezbolnije proći cijeli proces da poslujemo prema Zakonu. Kakva god situacija bila, uvijek se možemo obratiti centru za podršku”, kaže Marija koja kao najzanimljiviju vožnju pamti kad je mladenku u vjenčanici vozila u vijećnicu, ali i dječake koji su joj pobjegli bez plaćanja, pa joj je nastali trošak podmirio Uber.

“Imam punu kontrolu nad svojom zaradom”

Davor iz Zagreba preko Uber aplikacije vozi više od godinu i pol dana. Ima svoju tvrtku i potpunu slobodu odlučivanja o radnom vremenu. “Kad pričamo u Uberu, dobro je puno stvari, no na prvom mjestu je činjenica da svaki vozač ima punu kontrolu nad svojom zaradom. U manje od sedam dana zarada redovno stiže na račun. Ne morate se gnjaviti posrednicima. Isplate su uvijek uredne i točne, sve je čisto. Brojka vam je na mobitelu, nakon pet-šest dana na računu. Kraj priče. Ne može biti jednostavnije, a nakon što podmirim sve obaveze zadovoljan sam zaradom koja mi ostane” govori Davor.

Vožnja preko Uberove aplikacije je, kaže Davor, idealan posao jer si uvijek zaposlen, a istovremeno si uvijek slobodan. Sam odlučuje kad će voziti i u svakom trenutku može uzeti slobodan dan. Slaže se Marijom da je podrška vozačima izuzetna te da uvijek pronađu rješenje kako bi i putnik i vozač bili zadovoljni.

“Uber vrlo često podmetne leđa, često financijski, ali i u drugim stvarima. Gotovo sve pritužbe se riješe u roku 24 sata. Uvijek se trude da vozači budu zadovoljni, što se meni izuzetno sviđa i jedinstveno je u industriji”, objašnjava Davor.

Ocjenjivanje vozača preko Uber aplikacije i strogi kriteriji koje moraju zadovoljiti da bi uopće počeli voziti preko aplikacije, a zatim na njoj i ostali, veliki su plus za korisnike, ali i za vozače jer tako samo najbolji ostaju.

“Svaki loš vozač je pljuska svim ostalim vozačima. Korisnicima nekada bude žao dati im lošu ocjenu, no to je nužno kako bi dobili kvalitetnu uslugu, a to nam je svima u interesu – korisnicima, Uberu i nama vozačima”, dodaje Davor. To podrazumijeva pristojno odnošenje prema klijentima, kao i poštivanje prometnih pravila. Zahvaljujući novim sigurnosnim opcijama, aplikacija sada upozorava vozače na brzinu kojom se kreću kako bi uvijek poštovali ograničenje.

Sadržaj donosimo u suradnji s brendom Uber