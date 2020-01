ISPOVIJEST MAJKE TROJE DJECE ČIJI JE DEČKO NA WEBU OBJAVIO NJENE GOLE SLIKE I ADRESU: ‘Jedne noći je 12 ljudi došlo na moja vrata…’

Fotografije su bile više od dvije godine postavljene na stranicama za seksualno oglašavanje, a sud je kaznio njenog bivšeg dečka jednogodišnjim zatvorom zbog objavljivanja tih fotografija i internetskog zlostavljanja

Nevjerojatnu stvar napravio je 49-godišnji građevinar Darren Rowe kada je na internetskim stranicama za seksualno oglašavanje objavio golišave fotografije i adresu svoje djevojke, inače majke troje djece.

Rowea je naposljetku uhitila policija te je priznao odgovornost za dva kaznena djela otkrivanja privatnih seksualnih fotografija i filmova s ​​namjerom izazivanja kriminalnih radnji. Krunski sud u Wolverhamptonu ga je prošlog mjeseca osudio na godinu dana zatvora, uz rok kušnje od dvije godine.

Nesretna 39-godišnjakinja je za BBC izjavila kako je zgrožena tako blagom kaznom, a i osvrnula se na svog, sada već bivšeg, dečka, rekavši kako je zbog njegovih postupaka uništena.

“Ne očekujete da će vas muškarac kojeg volite i koji kaže da vas voli, pokušati uništiti”, rekla je žrtva i dodala: “Njegovo je ime javno objavljeno. Sada ljudi znaju tko je i što radi.”

Jedino on može ukloniti fotografije

Ova žena godinama je bila žrtva terora svog dečka. Tvrdi kako je neke slike koje je pronašla na internetu pokušavala ukloniti više od dvije godine, a policija joj je rekla kako nema ovlasti za to. Jedino Darren može ukloniti njene fotografije, no ona nikad od njega nije dobila ispriku ili objašnjenje zašto je to učinio. Sve što joj je rekao, jest da je fotografije postavila njena prijateljica, pretvarajući se da je ona.

Njegovo naslađivanje joj je donijelo samo probleme, jer su na vrata njenog doma u Birminghamu počeli dolaziti nepoznati ljudi, željni seksa.

“Morate se zabrinuti oko činjenice da su tisuće ljudi potencijalno vidjele te slike. Jedne noći je 12 ljudi došlo na moja vrata. Bila sam tada sa svojom tromjesečnom bebom. Drugi put je netko pokušao provaliti u kuću”, nabrajala je žena navodeći kako je ukupno 35 ljudi u četiri mjeseca 2017. došlo na njenu adresu.

Imao je određene fetiše

Kaže kako nije bila svjesna da je on snimio ijednu od tih fotografija, kao niti to da ih je igdje poslao: “Policija misli da se htio igrati junaka, a ja mislim da je imao određene fetiše, koji me ne zanimaju.”

Iz policije u West Bromwichu kažu kako je to bio dug i složen slučaj: “Naše istrage otkrile su da je jedina osoba povezana s adresom e-pošte koja se koristila za prijenos materijala u stvari Rowe. Njegova žrtva pretrpjela je potresan napad internetskog zlostavljanja”, rekao je policajac Lee Newell.