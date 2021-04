ISPLIVAO SADRŽAJ STOTINA ONLYFANS PROFILA! Žene koje objavljuju 18+ materijale ozbiljno ugrožene, što slijedi?

Sadržaj sa stotina računa na popularnoj 18+ platformi OnlyFans navodno je procurio na zajednički Google Drive nakon što je objavljen na jednome hakerskom forumu, javlja LADbible.

Prema izvješćima, curenje se dogodilo prošloga mjeseca, a istraživači u tvrtki za kibernetičku sigurnost BackChannel pronašli su objavu na hakerskome forumu, gdje je jedan član s drugima podijelio Google Drive pun sadržaja za odrasle sa stranice OnlyFans.

OnlyFans je mrežna platforma za kreatore sadržaja koji ondje zarađuju novac dijeljenjem slika, videozapisa i prijenosa uživo s obožavateljima koji plaćaju pretplate. Ne dijeli se tu uvijek eksplicitni sadržaj, ali postoji puno računa koji su namijenjeni isključivo punoljetnima.

