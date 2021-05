IPAK NIŠTA OD SEOBE NA MARS? Misteriozna tamna naslaga veličine Washingtona vratila cijelu priču na početak!

Na Marsu se nalazi najviša planina u Sunčevu sustavu, Olympus Mons, izumrli vulkan tri puta veći od Everesta i ogroman spomenik nevjerojatnoj vulkanskoj prošlosti planete. No, možda ta prošlost i nije toliko udaljena kao što smo ranije vjerovali, piše IFL Science.

Naime, dok dosadašnja promatranja sugeriraju da se na Marsu nije dogodio nijedan vulkanski događaj barem nekoliko milijuna godina, sada novi znanstveni rad, objavljen u časopisu Icarus, donosi neke dokaze koji to osporavaju. Astronomi su pronašli malu regiju koja se čini da je vulkanski depozit u sustavu pukotina Cerberus Fossae. Tim znanstvenika vjeruje da bi ta naslaga mogla biti stara između 50.000 i 220.000 godina. Ako je to slučaj, vulkanska bi se aktivnost i danas mogla dogoditi na Marsu.

„Ova je značajka misteriozna tamna naslaga, koja pokriva područje malo veće od Washingtona, DC. Ima visoku termalnu inerciju, uključuje materijal bogat kalcijevim piroksenom i simetrično je raspoređena oko segmenta fisurnog sustava Cerberus Fossae u Elysium Planitia, atipično za eolske ili vjetrom pokretane naslage u regiji. Ova je značajka slična tamnim mrljama na Mjesecu i Merkuru, što sugerira eksplozivne vulkanske erupcije”, rekao je vodeći autor dr. David Horvath s Instituta za planetarnu znanost.

„Ovo bi moglo biti najmlađe vulkansko ležište koje je dosad dokumentirano na Marsu. Ako bismo komprimirali geološku povijest Marsa u jedan dan, to bi se dogodilo u posljednjoj sekundi”, dodao je.

NASA’s Mars InSight lander detected to decent-sized quakes on Mars in March. Could the Red Planet still be volcanically active?https://t.co/5WcsaZcJ4V

— SYFY WIRE (@SYFYWIRE) April 2, 2021