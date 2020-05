Lansiranje prvog leta s posadom SpaceX-a u srijedu je zbog lošeg vremena odgođeno, a novo lansiranje predviđeno je za subotu ujutro, prenose agencije.

“Nažalost danas nećemo lansirati letjelicu”, rekao je dvojici astronauta Crew Dragona direktor lansiranja u svemirskom centru Kennedy na Floridi. Lansiranje je odgođeno samo 17 minuta prije zakazanog vremena za polijetanje, a novo je predviđeno za subotu ujutro.

SPACE X LANSIRAO RAKETU S KAPSULOM ZA LJUDSKU POSADU: ‘Crew Dragon krenuo na probni let’

“Uložili smo velike napore, ali razumijemo situaciju”, rekao je američki astronaut Doug Hurley nakon što je direktor lansiranja njemu i kolegi Bobu Behnkenu rekao da se očekuje kako će se kasnije vrijeme popraviti.

SpaceX, privatna kompanija multimilijardera Elona Muska, trebala je s Floride lansirati u orbitu dvojicu Amerikanaca, što je trebao biti prvi let NASA-inih astronauta s američkog tla nakon devet godina. Raketa Falcon 9 trebala je poletjeti u 22 sata i 33 minute po hrvatskom vremenu, a astronauti Hurley i Behnken trebali su nakon 19-satnog leta u novoj kapsuli Crew Dragon pristati na Međunarodnu svemirsku postaju (ISS).

Lansiranje je bilo predviđeno s iste platforme s koje je 2011. u svemir otišao posljednji NASA-in shuttle kojim je upravljao Hurley. Uspješna misija bila bi ostvarenje glavnog cilja NASA-e kako ga je formulirao šef agencije Jim Bridenstine, ponovno slanje u svemir “američkih astronauta na američkoj raketi s američkog tla”. Američki astronauti su u posljednjih devet godina kretali u orbitu na ruskoj raketi Sojuz.

Za Muska bi to bio još jedan golemi uspjeh njegovih višekratnih raketa kojima želi letove učiniti jeftinijima i češćima. Bit će to i prvi put da Amerikance u svemir nose komercijalne svemirske letjelice, u vlasništvu privatnih kompanija koje njima i upravljaju. NASA je posljednji put astronaute u nekoj novoj letjelici lansirala prije 40 godina na početku programa shuttle.

