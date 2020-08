IMATE GROZNOG ŠEFA? Znamo, teško je i strahovito naporno, ali zapravo imate bitnu prednost – evo zašto

Raditi za toksičnog šefa je naporno: oduzima vam puno vremena i energije te zahtijeva više kompromisa nego inače

Prije pandemije koronavirusa i “novog normalnog” rada od doma provodili smo više vremena na poslu nego kod kuće. Iako ovih dana neki od vas rade iz svog doma, većinu dana posvećeni su isključivo poslu. Stoga je potrebno detektirati nalazite li se u pozitivnom ili negativnom radnom okruženju, savjetuje Leslie Tulip. Zbog toksičnog šefa možete zamrziti posao koji obožavate.

“Tijekom godina imala sam više toksičnih šefova. Neki su svaku moju odluku označili kao lošu, bilo je i onih koji su od mene tražili da rješavam njihove privatne probleme, a susrela sam se i s onima koji su izokretali riječi svojim zaposlenicima te su tako pričali laži. Ponekad sam se osjećala kao da sam ponovo u srednjoj školi”, podijelila je Leslie svoje iskustvo za magazin Darling.

Raditi za toksičnog šefa je naporno: oduzima vam puno vremena i energije te zahtijeva više kompromisa nego inače kako biste zadovoljili ćudljivog šefa. No, ovaj popis od nekoliko važnih pravila trebao bi vam olakšati život i sačuvati živce.

Odredite jasne granice i pridržavajte se toga

Izvrsno je sklopiti prijateljstva s kolegama na poslu. No, ako imate šefa koji vas opterećuje osobnim problemima, to nije u redu niti je profesionalno. Njegov privatni život je njegova osobna stvar. Kako biste to riješili, sjetite se da vam je on nadređen samo u firmi u kojoj radite.

Prijateljstva između djelatnika i šefova nisu nemoguća, no takva vrsta odnosa vam može zakomplicirati život. Ako ste, pak, prijatelj s vašim šefom, pokušajte teme vezane uz posao zadržati u uredu, a osobne stvari u slobodno vrijeme.

Sjetite se da su i oni samo ljudi

Nitko nije savršen i svi imaju prostora za napredak. Za pretpostaviti je da su ljudi u upravi dobri vođe, no to nije uvijek tako. Novi menadžeri moraju se snaći, a oni koji su neko vrijeme u upravi ponekad se drže starih obrazaca čak i kad im je potreban novi pristup.

Dajte sve od sebe da budete razumni i započnite sa suosjećanjem umjesto frustracijom. U nečijem životu uvijek se događa puno više toga nego što mi možemo vidjeti.

Ne možete ih promijeniti

Ljudi koji imaju nezdrave i negative navike moraju se njih sami riješiti. To je njihov problem, a ne vaš. Umjesto da pokušavate izmijeniti njihovo ponašanje, pokušajte modelirati kvalitete koje želite da imaju. Iako su oni šefovi, vi im dalje možete biti primjer dobrog nadzornika.

Ne spuštajte se na njihovu razinu

Ako vas šef pokušava uvući u toksičnost, ne dopustite mu. Nastavite raditi na kvalitetnoj i profesionalnoj komunikaciji. Ne želite biti poput njega. Ne dozvolite da njegovo loše ponašanje postane vaše.

Istaknite se i nastavite napredovati

Vaš toksični šef možda vam ne priznaje zasluge koji zaslužujete, ali to ne znači da vas nitko ne primjećuje. Nastavite se truditi i isplatit će vam se, bilo u obliku promaknuća ili ponude za posao od neke druge tvrtke. Vaš šef ne određuje vašu budućnost. Vi imate kontrolu. Stoga, nastavite učiti na svojim greškama i uzdignite se na razinu na koju on nikad neće.

Čak i u vremenima kada totalno obeshrabreni idete na posao, utjehu možete pronaći u činjenici da u karijeri možete napredovati tako što rastete, učite i usavršavate se. Možete učiti iz grešaka vašeg lošeg šefa i to je najbolji način.