IMAMO VIJEST KOJU SU MNOGI ŽELJNO ČEKALI: Neuroznanstvenica otkrila kako zauvijek ubiti želju za slatkišima i ‘junk foodom’

Neuroznanstvenica je predstavila istraživanje koje bi mnogima koji su posustali s dijetom moglo donijeti pravu utjehu

Koliko ste se puta “ovaj put za stvarno” odrekli slatkiša ili “junk fooda” pa posustali i mrzili same sebe? Ispada da niste bili fer prema sebi, budući da se to događa gotovo svima koji su se upustili u restriktivnu dijetu i zabranili si stvari koje vole jesti.

Slatkiši i fini zalogaji brze hrane uvijek nekako pobijede našu želju za zdravom prehranom i dobrom linijom, no izgleda da za to postoji razlog i on leži u znanosti.

Neuroznanstvenica Susan Pierce Thompson otkrila je kako odustajanje od dijete ili restrikcija nije vaša krivica, već to ima veze s vašim mozgom.

Pravila ‘sjajne linije’

Thompson je objasnila kako naši mozgovi nisu razvijeni tako da mogu procesuirati hranu koja je krcata šećerom i brašnom. Kada konzumirate previše takve hrane inzulin u organizmu raste, blokirajući tako leptin, hormon koji mozgu kaže kako ste pojeli dovoljno. To znači da nastavljate jesti i jesti, što naravno ne pridonosi vašoj dijeti.

Hrana bogata šećerom također preplavljuje mozak dopaminom i pokušaj da se to smanji ljude tjera da žele još više takve hrane kako bi dobili još jedan “hit”.

Susan vjeruje da je ključ uspješnog mršavljenja riješiti se hrane koja mozak čini “invalidnim”, i to tako da se slijede pravila koje je ona nazvala “Sjajne linije”.

Odrecite se šećera

Neuroznantsvenica tvrdi kako se mozak i tijelo mogu obnoviti i izliječiti jedino ako se izbaci sav šećer iz prehrane, a to uključuje i med i zaslađivače.

Odrecite se brašna

Kao i šećer, Susan ovu namirnicu naziva “podmuklim zavodnikom”.

Držite se tri obroka dnevno

Kada se držite rutine u prehrani, to može puno ojačati vašu snagu volje, budući da znate kada slijedi sljedeći obrok.

Važite sve što pojedete

Neuroznanstvenica predlaže da izvažete svu hranu koju planirate pojesti kako biste točno znali što i koliko unosite u organizam, prenosi Mirror.