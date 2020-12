IMAMO NOVU VELIKU DEBATU: Mama priznala da nož drži u lijevoj ruci, možete pretpostaviti što se dogodilo nakon toga

Nakon burne svađe u komentarima, konsenzus je bio da neimenovana žena nije posebno nerazumna u vezi s načinom na koji drži vilicu i nož

Jedna žena se obratila članovima foruma Mumsnet u vezi s bontonom oko pribora za jelo, rekavši da joj se njezin partner ruga jer ona drži nož u lijevoj ruci, a vilicu u desnoj iako je inače dešnjakinja.

Korisnica je pitala druge je li nerazumna ako smatra da to zapravo nije važno. Na roditeljskom je forumu napisala: “Ja sam dešnjakinja. U desnoj ruci držim vilicu, a u lijevoj nož. Uvijek sam tako radila i osjećala sam se ugodno, nikad mi to nisu predbacili ili me podučili pravilnome načinu.”

“Godinama se moj partner šalio kako ne držim nož i vilicu pravilno, čak je spomenuo da pokušam na drugi način. Pokušala sam – ne čini mi se dobro. Rekao mi je da bi mi njegova majka vjerojatno rekla da zamijenim ruke jer je to što ja radim nedopustivo”, dodala je.

Inače se za stolom ponaša okej

“Zajedno smo već devet godina. Već neko vrijeme to nije spomenuo (do večeras), a ja sam izbjegavala jesti pred njegovom majkom koliko god je to bilo moguće. Inače se osjećam paranoično i kao da me svi promatraju”, priznala je žena.

Ona smatra da su njezine manire za stolom općenito “u redu”. “Nisam potpuni idiot što se tiče jela ili sličnoga”, napisala je korisnica Mumsneta. Neki od njezinih kolega korisnika odgovorili su da je “vrlo nerazumna” a neki su priznali da su i sami druge osuđivali zbog takvih navika, prenosi Mirror.

“Pa, definitivno bih te primijetio i osudio zbog toga, bojim se”, komentirao je netko. “Riječ je o ponašanju za stolom. ‘Nije mi ugodno’ pomalo je jadno opravdanje”, još je jedan od negativnih komentara.

Nepoštovanje društvenih normi?

Netko je drugi tvrdio da njezina navika držanja pribora za jelo “pokazuje nepoštovanje društvenih normi”, rekavši da je ova žena lijena ako ne može utrošiti malo vremena kako bi to naučila pravilno raditi”.

Međutim, činilo se da je konsenzus bio da neimenovana žena nije posebno nerazumna u vezi s načinom na koji drži vilicu i nož

“Samo bih ignorirala kritike ili kritizirala način na koji tvoj partner drži svoje, to sam u prošlosti radila svom mužu. Ne dopusti mu da te sprječava da jedeš pred ljudima, a posebno pred njegovom majkom!”, poručila joj je jedna forumašica.

“Radi onako kako ti je najugodnije i zanemari komentare maloumnih ljudi”, nadovezala se druga, dok je treća kratko zaključila: “Tko ih je*e!”