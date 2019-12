IMAMO INSAJDERSKE INFORMACIJE: Pogledajte zašto se isplati svratiti u Arenu Centar i usput brutalno uštedjeti novac

Juuuhuu, počela su zimska sniženja. Sve one stvari koje su vam ostale na listi želja sada možete kupiti po jako povoljnoj cijeni.

Brojne trgovine nude velik dio asortimana po zaista primamljivim cijenama, a tu se može pronaći sve. Od odjeće, obuće i kozmetike do elektronike i kućnih potrepština. Doslovno, ponešto za svakoga. Mi smo istražili ponudu Arena Centra, koji ima više od 200 trgovina, i izvukli najbolje popuste za vas. Krenimo…

Zimska garderoba

Dobar kaput, jakna ili bunda su must have komadi za zimu. Ako želite obnoviti taj dio garderobe, zimska sniženja su savršena prilika da to učinite i ulovite kvalitetan komad po dobroj cijeni.

This slideshow requires JavaScript.

Udobno i sportski

Bilo da se bavite sportom ili samo volite athleisure stil i udobnost, dobri sportski komadi su uvijek dobrodošli. Pronađite na sniženju nešto za sebe.

This slideshow requires JavaScript.

Trendi komadi

Biti u trendu nikad nije bilo lakše i jeftinije. Uhvatite hit sezonske komade dok ih još ima po ovim cijenama!

This slideshow requires JavaScript.

Obuća za sve prilike

Bilo da idete u planine ili u šetnju po gradu, u Arena Centru ćete pronaći veliki izbor obuće za sve prilike. Tople, udobne i kvalitetne, evo što smo izvukli za vas…

This slideshow requires JavaScript.

Donje rublje i kućni tekstil

Vrijeme je da iskoristite popuste da obnovite svoju spavaću garderobu ili se nagradite sa nekim komadom zavodljivog donjeg rublja.

This slideshow requires JavaScript.

Nakit

Nakit je vjerojatno jedan od najljepših poklona. On je klasik, uspomena i modni detalj u jednom te s njime ne možete pogriješiti. Bilo da je poklon ili sebi kupujete novi privjesak ili par naušnica, evo što smo pronašli u Arena Centru.

This slideshow requires JavaScript.

Ostali modni dodaci

Maleni detalji uvijek mogu dignuti cijelu modnu kombinaciju na novi nivo. Poigrajte se s izborom šalova, rukavica, satova i zaokružite svoj modni stil na jedinstven način.

This slideshow requires JavaScript.

Kao što vidite, ponuda proizvoda uz popuste je velika, a mi smo vam donijeli samo jedan mali sneak peak cjelokupne ponude. U samom centru čeka vas još mnogo super stvari po super cijenama, stoga požurite, razveselite najmilije, ali ne zaboravite ni na sebe – i, najvažnije, uštedite novac!

Sadržaj napravljen u suradnji s Arena Centrom.