IMAMO DOKAZ DA JE NA JUPITERU BILO ŽIVOTA? Znanstvenici predstavili novo otkriće, ali i izdali ‘riječ upozorenja’

Europa, koja ispod debelog sloja leda skriva ocean, dugo je smatrana potencijalnim staništem za vanzemaljski život u našem Sunčevu sustavu, uz druge kandidate poput Marsa ili Saturnova mjeseca Enceladusa. Nova studija objavljena u srijedu na konferenciji geoznanosti dodatno ističe taj potencijal.

Ocean na Europi možda se stvorio nakon što su minerali bogati vodom izbacili tu vodu zahvaljujući zagrijavanju izazvanom raspadanjem radioaktivnih elemenata u unutrašnjosti mjeseca u njegovoj ranoj povijesti, utvrdili su znanstvenici.

#Jupiter, #Юпитер,#木星,#வியாழன்,#Յուպիտեր, #ಗುರು, #বৃহস্পতিগ্রহ, with its 4 main alienated moons, #Io, #Europe, #Ganimedes, #Calixto. #Europe will be the next destination for a #NASA mission to search for life in the ocean under its ice cap.The photo is mine, on june 22. pic.twitter.com/fFniFZcuFY

