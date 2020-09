I TAKO NAM NESTAJE JOŠ JEDNA ŽIVOTINJSKA VRSTA… Ali još ima nade – ako se napravi ova sitna promjena

Sposobnost leptira da krilima apsorbiraju ili odbiju sunčevu toplinu moglo bi biti pitanje života i smrti za te hladnokrvne kukce u uvjetima globalnog zatopljavanja, prema britanskom istraživanju objavljenom u četvrtak.

Znanstvenici stoga pozivaju da se u vrtovima, parkovima i farmama stvore sjenovita područja kako bi se te životinje mogle skloniti i ohladiti. Leptiri nisu toplokrvna bića i ne mogu stvarati i regulirati vlastitu tjelesnu toplinu.

Interesting new study on impact of climate on butterfly thermoregulation. Not sure of its significance as all these species occur in hotter parts of Europe. The correct link to the original paper is https://t.co/restA7GwNC https://t.co/N7ekfpgHBM

