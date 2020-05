I DALJE MISLITE DA SU VELIKE GRUDI BLAGOSLOV? Njezine su teške čak 23 kg! ‘Jednom su me skoro ugušile…’

Žene s malim grudima žale što nemaju veće, ali sretnice koje je priroda na tom polju obdarila, često i nisu toliko sretne jer im velike grudi stvaraju različite probleme, počevši od zdravlja pa do teškoga pronalaska grudnjaka.

Rachel Brooks (43) iz Wolverhamptona ima grudi veličine 40M, odnosno obujma 150 centimetra, i to joj stvara čitav niz problema. Njezin život u ranoj mladosti svakako je bio zanimljiv zahvaljujući velikim grudima, ali raskošno poprsje gotovo ju je stajalo života. Jednom se, naime, gotovo ugušila u vlastitim grudima, prenosi Your Tango.

Njezine grudi toliko su ogromne da Rachel mora nositi majicu veličine 50 te mora naručivati posebno napravljene grudnjake, koji stoje i do 160 dolara (oko 1120 kuna). No, njezine su brige još puno veće od toga.

This Woman's 50-Pound Breasts Nearly KILLED Her At An Amusement Park: https://t.co/hFHTJzyIX6 pic.twitter.com/pl1SM2EGRF

— YourTango (@YourTango) September 14, 2016