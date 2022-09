Na hrvatskom Redditu osvanuo je post pod nazivom "Varaždin, marža sto posto" u kojem se autor požalio da je sir u Italiji duplo jeftiniji nego u jednoj trgovini u Hrvatskoj. On je to saznao sasvim slučajno jer su s artikla zaboravili maknuti originalne etikete.

"Zaboravili su maknuti originalne etikete s grana padana, a naše deklaracije nisu niti polijepili gore, na svim paketima je samo originalna talijanska deklaracija, doslovno duplo jeftinija nego naša", istaknuo je reditor te dodao:

"Pitao sam tetu nek mi provjeri cijenu… Došla je sa skenerom, skenirala originalnu talijansku deklaraciju gdje piše 1 kg/10 eura i veli 150 kuna… Rekao sam joj 'A što je ovo gore?'. Ona mi odgovorila 'Ah… Zaboravila je kolegica maknuti, to je njen odjel'. Rekao sam: 'Znam da nije do vas kaj tu radite ali sad bar vidimo i za koliko nas pljačkate'".

Uskoro su se u komentarima javili reditori koji su isto primijetili kako su u Hrvatskoj artikli puno skuplji nego u inozemstvu.

'Dižu cijene zbog pohlepe'

"Isto to govorim već godinu dana… a ovo je očiti primjer", istaknuo je jedan od njih, a jedna je korisnica otkrila da je radila u trgovini gdje je sve bilo oko 15 posto skuplje.

"Radila sam u jednoj trgovini odjeće kao student prije tri, četiri godine i moj je zadatak bio da prelijepim cijene u eurima, pa sam iz prve ruke vidjela da je sve kod nas deset ili 15 posto skuplje. Užas".

Na Redditu se nanizalo mnoštvo komentara nezadovoljnih građana Hrvatske koji su trgovce optužili za pohlepu.

"A dok sam prije par tjedana rekao da nas pljačkaju i dižu cijene zbog pohlepe, a ne zbog inflacije, onda sam naišao na neistomišljenike… Ne je** njih ni cijena transporta, ni struje, ni ničega, je** ih samo pohlepa", napisao je jedan frustrirani reditor, a drugi se nadovezao:

"Ma kako ne, pa očigledno je cijena prijevoza tog sira do Hrvatske deset eura, ak ne i više. Siročeki su možda čak i na gubitku da tebi omoguće taj sir…"

'Prijavi ih Poreznoj'

Jedan od reditora istaknuo je da su cijene u Hrvatskoj duplo veće nego u Irskoj.

"Društvo iz Hrvatske bilo nedavno do nas u Irskoj na tjedan dana, kažu cijene u Hrvatskoj čak i duple za neke artikle. Svaki dan smo jeli odreske tri puta kvalitetnije od svake teletine u Hrvatskoj, za jeftinije pare".

Par reditora sugeriralo je autoru da trgovinu prijavi Poreznoj upravi.

"Još im rokni i prijavu Poreznoj", napisao je jedan od njih, a autor objave mu je odvratio da ipak neće to napraviti.

"Ne bi išao tak daleko, ljudski je pogriješiti, samo su s ovim slučajno pokazali koliko nas deru… A teta tamo jedna sirota poslužuje i mesnicu/mesoreznicu/toplu hranu/kruh… I to oko pol četiri kad ljudi idu doma s posla pa staju u dućane. Ne znam kakva im je to organizacija, ali sam to više nego jednom doživio, ova se sirota potrga kao pas".