HRVATICE ZA BOŽIĆ ŽELE – VEĆE USNE: Estetski kirurg otkriva kakav je izgled najtraženiji i koliko zapravo to sve košta

Hrvatice žele izgledati kao Severina i Kylie Jenner, a na operaciju odlaze najčešće prije Božića

Božićno vrijeme naglašava povećanu potrošnju građana, no ako ste mislili da hrvatski građani troše tek na hranu i blagdanske ukrase, u krivu ste. Veliki broj žena u Lijepoj Našoj kraj godine koristi i za uljepšavanje pa tako u prosincu posebno raste interes za korekcijom usana.

Najpopularniji su fileri

“Najpopularnija metoda su fileri koji su najjednostavniji, najmanje je rizika i daju najbolji rezultat, to je uvjet kod žena koje imaju naglašenu gornju usnu. Kod žena kod kojih gornja usna nije toliko naglašena možemo dobiti zadovoljavajući rezultat na način da usne korigiramo u dva sloja, jedan za volumen, drugi za konturing ruba, za razliku kod žena koje imaju sočne usne gdje dodajemo i drugi sloj za volumen.

Postoji i kirurška metoda, ona je apsolutno inicirana kod žena koje imaju spuštene usne, u tom slučaju kirurški lift je jedina mogućnost da se kasnije filerom dobiju senzualne usne. Usne se općenito oblikuju na tri načina; kirurški, filerom ili kombinacijom. Nakon aplikacije filera, usne su otečene dva dana, u tom periodu lagano splašnjavaju, ali žene se brzo naviknu na oteklinu pa često dolaze još jednom na korekciju kako bi imale punije usne nakon što splasnu. Može se dogoditi da usne budu lagano plavičaste, ali to je pojava koja prođe za četiri do pet dana“, objašnjava estetski kirurg Matija Miletić koji slovi za jednog od najboljih kirurga kada su usne u pitanju.

Oporavak traje nekoliko dana

Komplikacija tretmana filerom uglavnom je hematom, što znači da je došlo do puknuća žilice, ali oporavak traje par dana. Može se dogoditi i asimetrija usana koja može biti posljedica prijašnje asimetrije, no također je potrebno tjedan dana da se usne oporave, a onda se radi korekcija. Što se tiče kirurškog dijela, može se javiti infekcija operacijske rane, asimetrija koja je posljedica stanja prije zahvata ili asimetrija nakon zahvata ako se nejednako odreže višak kože.

Da Hrvatice ne mare za cijenu to je očito, jer prosinac je mjesec kada se brojne žene odluče na korekciju, a cijena korekcije filerom je do 3000 kuna, dok je cijena kirurške korekcije od 3700 kuna pa naviše. Naravno, brojne žene unaprijed znaju kakve usne žele imati, no nije sve tako jednostavno.

Sve ovisi o prirodnim usnama

“Najpopularniji oblik usana – to je teško reći, jer tretman povećanja usana ne možemo ostvariti na način da donesemo sliku usana i kažemo da želimo baš takve. To sve ovisi o anatomiji usana, što znači da žene koje imaju široka usta kod njih usne ispadaju fenomenalno, dok žene s uskim ustima imaju nešto manje dobar rezultat. Ali ako vas zanima kakve usne su najpoželjnije, onda su to usne Kylie Jenner.

U svojoj praksi imao sam zahtjev klijenata da imaju usne kao ona i kao Severina, no ponavljam teško je dobiti usne kao na slici koju klijentice donesu u ordinaciju”, otkriva Matija Miletić koji ovih dana ima najviše upita za korekciju usana.

Dakle, da skratimo, Hrvatice konkretno žele naglasiti usne da izgledaju sočnije, ali radije biraju da budu manje primjetljive. Naravno ima i žena koje značajnije žele mijenjati svoje usne, pa tako i svoju osobnost na način da usne prenaglase, no Matija Miletić teži prirodnom rezultatu jer prirodna ljepota poznata je još od antičkog doba, preko renesanse pa do danas.