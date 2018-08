HRVATICA OTVORENO O MASTURBACIJI: ‘Važna mi je kao i seks, a vama bih postavila pitanje koje nitko nikada nije’

Marina Krleža piše o masturbaciji i seksu

Postavit ću vam pitanje koje vam, vjerojatno, nitko do sad nije postavio. Jeste li više orgazama u životu postigli seksom ili masturbacijom? Vjerujem da će neki od vas odgovor znati odmah, a drugima će trebati neko vrijeme da se okvirno prisjete. Postoji i treća skupina koji naprosto neće imati pojma koji je odgovor točan.

Oni će, vjerojatno, pomisliti – koji bi luđak brojio količinu svojih orgazama? Osim, eventualno, glavnog lika romana “Numerus Clausus” Pavla Pavličića? Zanimljivo je da o tom romanu ovog suvremenog hrvatskog pisca jako malo ljudi zna; Pavličić se odmiče od njemu tipičnih tema i poigrava se seksualnošću. Ono čega se pritom ne odriče, u odnosu na mnoga druga njegova djela, jest – fantastičnost.

Masturbacija. Riječ koja je pomalo tabuizirana u društvu ako se uzme u obzir koliko se često sama pojava konzumira. Spominje se prilično usputno u odnosu na njezin značaj i benefite za zdravlje. U Bibliji se, recimo, uopće ne spominje. Kao da je Bog zaboravio da postoji, iako ju je stvorio. Udžbenici iz biologije ju također u maloj količini spominju, pogotovo žensku masturbaciju.

Osobno mi je masturbacija važna kao i seks

Osobno mi je cijeli život jednako važna kao i seks, a prakticirala sam ju čak i češće nego seks i to me uopće nije sram priznati. Prije 10-20 godina, kad sam bila mlađa, mogla sam o tome glasno govoriti, baš kao i danas, ali u Hrvatskoj za to naprosto nije bilo vrijeme ni mjesto. Danas su stvari ipak krenule u normalnijem smjeru, iako komentari na ovom portalu ispod mojih kolumni nisu uvijek najugodniji.

U regiji se, u generacijama naših baka i prabaka, mislilo da masturbiraju samo muškarci, a da je žena koja stavi ruku u gaće – grešnica, vještica, nesretnica ili, u krajnjem slučaju, nimfomanka. No, to je problem svakog patrijarhata pa zahvaljujem svemiru što nisam rođena u vrijeme moje bake jer mi ne bi bilo nimalo ugodno.

Ono što mi je, recimo, pomalo apsurdo jest koliko je imenica “masturbacija” tabuizirana u odnosnu na imenicu “seks”. Smatram da ljudi češće mastubiraju nego što se seksaju pa mi je omjer govora o seksu u javnom prostoru prenaglašen u odnosu na nedovoljno govora o masturbaciji. Ako vas više spada u skupinu onih koji su češće svršili u masturbacijskom nego u seksualnom činu, uviđate li koliko je javni govor o masturbaciji nepotrebno zapostavljen?

O dobrobiti orgazma se malo zna

Uzmimo sljedeću relaciju. O zdravoj hrani kao dobrobiti za zdravlje govori se mnogo, zar ne? Njome se hraniti možete sami, ali i u društvu. O dobrobiti pak orgazma mnogo se zna, ali se malo o tome govori. Osim toga, zašto je orgazam u Hrvatskoj toliko naglašen kroz seksualni čin, a tako se malo o njemu govori kroz jednako legitiman čin – masturbaciju?

Smatram da je Crkva kao institucija tu odigrala vrlo važnu i restriktivnu za oba spola ulogu, naglašavajući prvenstveno muški orgazam kroz seks jer je on jedini važan za reprodukciju koja je Crkvi od presudne važnosti. Crkvi je važno da se ljudi rađaju, da se seksaju bez kondoma isključivo nakon ulaska u brak i da joj plaćaju poreze, dok država, u isto vrijeme, tvrdi da je sekularna. A ja tvrdim – ne živimo ni u sekularnoj državi, kamoli u seksualnoj.

Već oko četiri godine zalažem se za javni govor o ženskoj masturbaciji, a i prošlu kolumnu posvetila sam ženskom orgazmu. O seksu su do sad u svijetu izdani mnogi udžbenici, priručnici i savjetnici, pisalo se o njemu u romanima i lirici, pjevalo u glazbenim brojevima i nagledalo ga se u pornićima. No, s masturbacijom je stvar puno sramežljivija.

Masturbacija je dobrodošla i kad imate partnera

Nadam se da shvaćate koliko je to nelogično posloženo. Masturbacija ne samo da je brža i praktičnija za pojedinca, nego i uvijek rezultira orgazmom (za razliku od seksa) pošto sami najbolje poznajemo vlastito tijelo. Baš kao i cyber seks, o čemu sam također pisala u jednoj od prošlih kolumni, štiti nas od trudnoće i spolnih bolesti te potiče koncentraciju. Vjerujem da ćemo mnoge dobrobiti masturbacije u budućnosti tek otkriti.

I kad imate partnera i kad ga nemate, masturbaciju bi trebalo prakticirati u jednakoj mjeri kao i seks. O tome možete i ne morate izvještavati partnera, ovisno o vašem dogovoru. No, kad postoje ljubav, iskrenost, poštovanje i kompatibilna seksualna privlačnost, tada naše partnere takva priznanja, zapravo, uzbuđuju i produbljuju odnos.