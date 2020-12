HRVATI PRESUDILI – MLAĐE ILI STARIJE CURE? Svi sve znaju o seksu i ne libe se otkriti detalje; Neki su odgovori bizarni, neki urnebesni….

Je li zategnuta koža i mladenačka vrckavost adut koji ne mogu pobiti samouvjerenost i iskustvo?

“Mlađe je slađe” fraza je koju smo puno puta čuli. Ipak, pitanje je to oko kojega se lome koplja, a na Forum.hr-u vode dugogodišnje rasprave. Naravno konsenzus nije postignut, no većina forumaša ima svoje objašnjenje koje potvrđuje njihovu teoriju.

Je li zategnuta koža i mladenačka vrckavost adut koji ne mogu pobiti samouvjerenost i iskustvo, pitanje je na koje su pokušali dati odgovor. U nastavku smo izdvojili 5 razloga forumaša za mlađe i 5 zraloga za starije cure.

Oni odabiru starije

‘Jeftine fore tu ne pale’

Sve ti to ovisi o osobi prvenstveno, no uglavnom su mlađe neiskusnije naspram starijih. Mlađe je slađe, naivnije i povodljivije, manje izazovno ako mene pitaš. Za starije pak trebaš imati neke druge taktike, jeftine fore tu uglavnom ne pale osim ako to njima nije trenutni čef. Osobno sam uvijek bio sa starijim curama jer su em iskusnije em ozbiljnije. Po meni je mlađe zagarantirana luda vožnja ali i samim time nije neka sigurnost u vezi, iako ima iznimaka, dakako.

Iskusnije su

A gle, ukratko govoreći, starije žene (ne pričam o stićenicama staračkih domova, iako i to ima svoju publiku ) imaju iskustva, znaju da mnogo gluposti koje su radile kao mlade nemaju smisla i ne koriste nikome, pogotovo njima samima. Mlađe, s druge strane, tek moraju mnogo toga naučiti (makar, nema garancije da to zaista i hoće). Sve u svemu, starije imaju veliku prednost po svemu.

Imate o čemu razgovarati

Moje osobno iskustvo je takvo da mogu biti i sa starijim i sa mlađim curama ako mi fizički (tko kaže da fizički izgled nije bitan, taj laže) i karakterno pašu, ali moram reći da ipak preferiram starije ili barem vršnjakinje jer s njima barem imaš o čemu razgovarati, ovo sve mlađe što sam dosad upoznao je bilo uglavnom sramežljivo i nije znalo normalno razgovarati (čast izuzecima).

Seksualno su nadmoćnije

I moj glas za starije jer su uglavnom emotivno, psihički, intelektualno i seksualno nadmoćnije od mlađih. Starija ima mnogo životnog iskustva, djeluje opuštenije, ne histerizira, čak i ako se nije puno jeb**a zna se prilagoditi partneru i izvući maksimum. Nakon seksa s njom imaš o čemu pričati, djeluje poticajno, ako je ambiciozne širi i na tebe tu energiju, ravnopravna je partnerica kojoj je najnormalnije platiti rundu, preuzeti inicijativu kad je u pitanju seks, a opet ima neki osjećaj vlastite vrijednosti i dostojanstva i ne pada na šuplje spike. Mlađe me se jednostavno nisu dojmile, osim fizički, ali to mi je dovoljno za jeb***nu, ne i za nešto više. Starije su mi uvijek bile veći izazov.

Nisu djetinjaste i tupaste

Osobno nikad nebi izabrao mlađe jer su djetinjaste i tupaste. Doduše, toga nisu pošteđene ni starije. Jednom sam “izašao” sa 19-godišnjakinjom. Koja razina tuposti! Mora ona ić gledat neki MTV Awards. Mislim si, je*i se.

Za njih je mlađe slađe

Nitko im ne može konkurirati

Realno starija žena nikada, ali baš nikada ne može izgledati kao mlađa. Sve je to tješenje. Ajde stavite mi ‘close up’ slike bez šminke i bez photoshopa žena preko 35-40 koja može konkurirat tipa ovoj mladosti i prirodi što se ljepote tiče? Pa ni ovi najveći modeli i holivudske ljepotice u tim godinama kad ih opereš izgledaju ko vještice u usporedbi s mladima.

Ima znatiželju i optimizam

U dvadesetima sam imao fetiš na starije, danas preferiram mlađe – cure u dvadesetima. Dovoljno stara da zna složit dvije smislene rečenice i da joj ne moram domaću zadaću pisat, a dovoljno mlada da i dalje ima znatiželju i optimizam prema životu.

Fizički izgled

Glavna prednost mladih ženski je to što im je recimo koža napetija, bolje izgledaju u čisto fizičkom smislu.

Svi ih preferiraju

A pa za muške to nije neka tajna, oni uvijek preferiraju mlađe, osim možda kada su u ranim 20-ima i mlađim godinama pa imaju fetiše na starije tete. Od 30-e svi vole mlađe više.

Na pola puta

Ja s jedne strane preferiram mlade zbog razigranosti i opuštenosti, a s druge strane starije (od mene) jer mogu vodit kvalitetnije razgovore. Pa zaključujem, boli me kifla za godine. Mogu se zamislit i s 19-godišnjakinjom i s 45-godišnjakinjom.

Na kraju vas zanima i vaše mišljenje, preferirate li mlađe ili starije cure?