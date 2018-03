PREDMET ŽELJE : Samo jednim klikom do kreacija poznatog hrvatskog kreatora

Najveće je zadovoljstvo bez gotovine kupiti dizajnersku haljinu

Svaka zaljubljenica u online šoping će reći isto: online kupnja je jednostavna, praktična, sigurna i zabavna. Upališ kompjutor i otvori ti se cijeli novi svijet bezbrojnih mogućnosti – a najbolje u svemu je što ne moraš imati ni gotovine kod sebe. Naime, u samo nekoliko klikova iz naslonjača možeš kupiti točno ono što želiš po najpovoljnijoj cijeni, a jedini je preduvjet da imaš karticu kao, na primjer, Mastercard® ili Maestro®.

Da to nije tako ne bi 84% Hrvata kupovalo na internetu (a 34% ih to čini više puta mjesečno) što je jedan od zanimljivih podataka MasterIndex istraživanja koje je proveo Mastercard u listopadu 2017. Prema istom istraživanju, Hrvati su jako modno osviješteni pa na internetu najčešće kupuju odjeću, obuću i modne dodatke (67%). Njih 39% preferira inozemne e-trgovine kao što su Net-a-Porter, Asos i My Theresa, 13% domaće, dok 49% podjednako kupuje online u Hrvatskoj i u inozemstvu.

U ovu online šoping sliku Hrvatske uklapa se i modni dizajner Ivan Alduk, čije haljine i vjenčanice obožavaju mnoge Hrvatice. Kreator koji je nedavno obilježio desetu obljetnicu karijere te predstavio kampanju za svoju čarobnu Bridal kolekciju za proljeće 2018. vrlo je posvećen i svojem webshopu Alduk koji je pokrenuo 2014. Ondje obožavateljice njegova elegantnog i romantičnog dizajna u svakom trenutku dana i noći mogu birati romantične haljine šivane po mjeri. U Aldukovom online Izlogu, naime, nalazi se 30 do 40 dizajnerskih haljina iz aktualne kolekcije koje nakon online narudžbe stižu u svaki kutak Hrvatske. A one su od svojih budućih vlasnica doslovno udaljene jednim klikom miša.

“Moje online klijentice su poslovne žene u rasponu godina od 25 do 45, no naravno da ih imamo i u nižoj te višoj dobnoj skupini što me kao dizajnera jako veseli. Najveći korisnici web stranice Alduk su žene koje stanuju izvan Zagreba jer im dolazak u naš zagrebački showroom znatno povisuje cijenu artkila”, kaže modni dizajner Ivan Alduk te dodaje kako je prezentacija atraktivnim fotografijama važan dio uspješne online prodaje. Naime, haljine Alduk se prvo predstavljaju putem modne kampanje, a onda se prikazuju kroz produkt fotografije s pripadajućim opisom kako bi klijentica točno znala što kupuje i na kraju bila zadovoljna.

Osim očite praktičnosti, online šoping ima još mnogo prednosti nad tradicionalnom kupnjom u prodavaonicama. Naime, webshopovi nemaju radno vrijeme. Tako da možeš kupovati svakim danom u bilo koje vrijeme – u trgovinama koje se nalaze i na drugom kraju svijeta. Osim toga, isti proizvod može biti mnogo povoljniji u odnosu na standardne trgovine nakon jednostavne usporedbe cijene u različitim trgovinama.

Ono na što bi svatko od nas trebao obratiti dodatnu pozornost prije i prilikom online kupnje je svakako sigurnost. Ukratko, bitno je koristiti pouzdan uređaj s novim softverom na sigurnoj internetskoj vezi te kupovati na pouzdanim i provjerenim stranicama.

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji s Mastercardom i po najvišim uredničkim standardima Telegram Medije.