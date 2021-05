‘HRVATI KO HRVATI, UVIJEK SPREMNI ZA ZAJ**ANCIJU’: Cura napravila Tinder iz oklade pa doživjela nešto zbilja neobično

Korisnici su se raspisali o tome ima li smisla instalirati Tinder u malim mjestima i usporedili svoja iskustva

Mnoge su prednosti traženja ljubavi preko aplikacija za upoznavanje partnera, no brojne su i mane. Hrvatski korisnici Reddita nedavno su se raspisali o tome ima li smisla instalirati Tinder u manjim gradovima gdje poznajete velik dio svojih vršnjaka.

“Razmišljam o tome da li da napravim Tinder ili ne pa me zanima kakva su vaša iskustva. Čini mi se kao da Tinder i nema baš smisla u malom gradu poput Rijeke gdje se manje više svi poznaju (ako ne direktno, onda sigurno preko nekoga)”, glasio je originalni post koji je zaintrigirao korisnike.

Prepričali su svoja iskustva, a mnogi su priznali da su aplikaciju izbrisali nakon svega nekoliko dana korištenja.

Druga svrha Tindera

Istaknuo se odgovor jedne korisnice Reddita koja nije iskoristila Tinder za upoznavanje partnera, već prijatelja.

“Ja sam imala Tinder tjedan dana nakon što sam izgubila kladu. Moje iskustvo je bilo odlično tamo. Nisam išla da dejtam, imala sam neki relativno retardiran opis i sliku neke životinje. Pratila sam i djevojke i muškarce. Tih tjedan dana cilj je bio da se sprdam tamo i postavljam njihove reakcije u grupu. Hrvati ko Hrvati, uvijek spremni za zaje*anciju. Prvo me šokiralo koliko je ljudi swipealo na fotku životinje, mislim da je žirafa bila u pitanju. Nakon tjedan dana htjela sam iskusiti Tinder kao normalna osoba. Ostavila sam fotku žirafe, ali sam imala drugačiji pristup prema ljudima. Upoznala sam tamo predivne ljude. I dalje smo u kontaktu i izlazimo van. Ne mogu reći jesam li se ja njima u početku i sviđala, ali znam da smo sada predobri prijatelji. Pa čak imamo i neke zajedničke prijatelje”, napisala je.

Iskustvo u velikom gradu

U nastavku je opisala svoje iskustvo s Tinderom u Velikoj jabuci koje joj baš i nije najbolje sjelo.

“Kad sam otputovala u New York na mjesec dana bili su mi potrebni prijatelji i tamo sam isto otvorila Tinder zbog prethodno lijepog iskustva. No, tamo mi se nije posrećilo tako. Em što me bilo strah jer nisam znala hoće li me netko silovati, em što ni sama nisam bila sigurna želim li provesti sama svoj odmor ili ipak u društvu.

Doduše, bude nekih Tinder accova gdje ih bude puno na fotki i to su uglavnom grupe ljudi koji traže tako nekog za hangoutanje. Ali da, tebe to ne zanima”, dodala je.

‘Hrvatska je super za Tinder’

Odgovorila je i korisniku koji je podijelio originalnu objavu objasnivši mu zašto je, po njoj, instaliranje Tindera dobar potez u manjoj sredini.

“Iz tog razloga bih rekla da je Hrvatska super za Tinder, još i bolje ako je manji grad. Možda imate zajedničke prijatelje, ali to je samo bonus. Nisi sigurno upoznao svaku curu u Rijeci, a možda te neka baš čeka. Možda i kuća ili stan do. Barem si siguran da je osoba prava i možeš upitati i prijatelje kakva je”, zaključila je.