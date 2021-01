HRVAT ‘OPRAO’ STANODAVCE: ‘Kad vidim da stan iznajmljuju samo ženskoj osobi, digne mi se kiselina’; Povela se rasprava…

U komentarima su se javile i žene kojima je generaliziranje o pripadnicama istoga spola kao zahvalnijim podstanarima – bizarno

Spolna diskriminacija još uvijek je svuda oko nas, pa čak i tamo gdje je nikad ne biste očekivali. Premda su muškarci u ovom pogledu često u boljoj poziciji, postoje stvari u kojima bolje prolazite ako ste žena.

Ako, primjerice, tražite stan u najam preko oglasa, vjerojatno ćete naići na stanodavce koji u svoj stan primaju isključivo ženske osobe. Zašto je to tako? Odlučili smo doznati na Redditu, gdje je jedan ogorčeni korisnik iz Hrvatske otvorio ovu temu.

“Kada vidim na Njuškalu da se stan iznajmljuje samo ženskoj osobi, digne mi se želučana kiselina. Pa misle li vlasnici da se ja linjam ili koji k****, da budem mafijao u stanu ili držao orgije, ne kužim?! Kao da su sve dame dive i čiste svakodnevno. I još bezobrazno poboldaju ‘ISKLJUČIVO ŽENSKOJ OSOBI’. Pa promijenit ću spol i rastaviti joj stan, ali neće mi ništa smjeti reći kad sam žensko, ili?”, napisao je muškarac.

Ispod njegove objave otvorila se opširna diskusija, a svoje je mišljenje o rentanju stanova isključivo ženama iznijelo oko 60 korisnika Reddita. Dok su neki stali na stranu autora i sami se zgražali nad tim neobičnim fenomenom, drugi su autoru pokušali približiti stav takvih stanodavaca.

Percepcija da su žene urednije

“Imaš više razloga. Prvo, počinje ta percepcija da su cure urednije i da će se bolje brinuti o stanu. Onda misle da su cure mirnije, da će tu biti manje partyja i druženja, automatski manje šanse da ti nastane šteta. Dio njih želi iznajmljivati samo curama jer ih, nažalost, mogu lakše maltretirati i je*ati u mozak nego muške. Onda, naravno, imaš udio muških cimera, koji kao traže žensku cimericu, ali zapravo traže zamjenu za mamu, da im čisti kuću. I kao šećer na kraju, imaš, naravno, klasične perverznjake”, detaljno je objasnio jedan reditovac.

“Iza takvih oglasa uglavnom vidim nekog napaljenog čiču koji voli povremeno ponjušiti gaćice. Takvi (isključivo ženski) stanovi i sobe uglavnom su i makar 20 posto jeftiniji (ravnopravnost spolova). Percepcija je da su cure urednije, što je često i istina, ali kada je žensko neuredno, nema tog muškog koji to može nadmašiti. To su hrpe veša po podu, stolcima i elementima, miks čistog i prljavog, rabljeni tamponi i ulošci zaboravljeni po podovima u kupaonici i WC-u, usmrđene kuhinje, ručnici smeđi od brisanja žbuke kao da si je slon dupe brisao, zrcala namazana šminkom, svi odvodi puni metara i metara kose (to je fuj čistiti), smeće se ne nosi (fuj je i smrdi to, bolje ne dirati)… Tko jednom vidi stan neuredne ženske, revidirat će svoje stavove definitivno”, naveo je drugi.

“Evo ja sam, ima pola godine, ušao u stan nakon ženske studentice i nisam prljaviji stan vidio u životu: dlake posvuda kao da se mamut linjao, kada zaštopana, pećnica oprana nikad, unutra garež kao da je židove palila, u frižideru nekakva žuta tekućina prolivena i ostavljena da se sasuši, nemršavi sloj prašine na svim nekorištenim površinama te, generalno, smrad tufine u cijelom stanu… Gazdarica, također žena, nije vidjela ništa sporno u tome da me pusti u takav stan. E, i biljka u kutu je bila na samrti, ali uspio sam je oživiti i dovesti na staru slavu”, ispričao je treći.

Takav pristup ne podržavaju ni žene

U komentarima su se javile i žene kojima je generaliziranje o pripadnicama istoga spola kao zahvalnijim podstanarima – bizarno.

“Žene urednije, to mi je uvijek bilo zabavno za čuti kao neurednoj ženi. Sjećam se mame dok sam bila s njima: kako mogu biti tako neuredna, da se ugledam na brata i njegovu sobu”, napisala je jedna.

“Kao ženska osoba, apsolutno nikada se ne bih javila na takav oglas. Ne može biti dobro”, kratko se nadovezala druga, dok je treća dodala: “Najgora stvar je da, u mom iskustvu, žene puno više prljaju nego muški.”

“Meni je kao ženskoj osobi to jezivo i bolesno mi je kako netko može tako nešto napisati u oglas. Još kad piše ‘samo studenticama’. Slabo mi dođe… Ne bih u krug od 50 metara toga stana došla kao studentica, čisto radi sigurnosti”, složila se četvrta.