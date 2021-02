Nema ništa gore nego kada onako premoreni padnete u krevet navečer, ali ne možete zaspati jer vaš partner glasno hrče. No, prema stručnjaku za spavanje, teniska loptica mogla bi biti rješenje koje tražite – jednostavno je prišijte na stražnju stranu njegove pidžame.

Terapeut i autor brojnih knjiga o spavanju Karl Rollison kaže da ljudi koji imaju problem s hrkanjem običavaju spavati na leđima ili im se, pak, hrkanje u tome položaju pogorša. Upravo će teniska loptica to onemogućiti, tvrdi on.

“Razlog je to što, kada spavamo na leđima, često otvorimo usta. Zato preporučujem spavanje na boku. Kada spavamo na leđima, jezik i nepce se opuštaju i podležu gravitaciji, a tada se naslanjaju na stražnji dio grla i proizvode vibrirajući zvuk. Čeljust se također opušta, a usta postaju ‘eho komora’ koja pojačava zvuk”, objasnio je guru u razgovoru za The Sun.

Spavanje na boku manje utječe na dišne putove i ostaje više mjesta za protok zraka, a osim loptice za tenis, možete isprobati i dobru staru metodu za sprječavanje hrkanja koju su često koristili vojnici – spavanje s ruksakom.

