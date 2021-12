Zona zdravlja na svom Tik-Tok profilu često donosi podatke o nutritivnim vrijednostima namirnica, a osim toga nudi i brojne savjete za zdrav način prehrane, kao i o zdravom načinu života općenito.

U novom videu koji je do sada lajkalo gotovo 6000 ljudi, podijelilo 627 i komentiralo 734, govore o dvije namirnice koje najčešće konzumiramo za doručak, što zbog nedostatka vremena, što zbog nedostatka volje.

Riječ je, naime, o kruhu i čokoladnom premazu.

Prema Zoni znanja, ako za doručak konzumirate dvije šnite kruha s čokoladnim premazom, to je jednako kao da u svoj organizam unesete 12 kocki šećera. Sve to uzrokuje stvaranje masnih naslaga tamo gdje bismo ih najmanje željeli - oko struka.

"Pogledajte, dvije šnite kruha imaju negdje oko 30 grama šećera. Ova jedna kocka ima oko pet grama, znači to je šest kocki. Pa onda, ovaj premaz, 50 grama koliko ga ima ovdje, ima još 30 grama šećera, to je još šest kocki. Pogledajte što ste unijeli, kao da ste pojeli 12 kocki šećera, 60 grama šećera. E, to vam stvara celulit i salo na trbuhu i oko trbuha, to je najgora kombinacija, zato ovo izbjegavajte", poručio je čuveni dr. Feelgood iz Zone zdravlja na TikTok-u.