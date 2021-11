Koju vrstu kukuruza je najbolje kupiti? Nemojte se sramiti zaviriti ispod ljuske u trgovini: Par gornjih centimetara klipa kukuruza može vam reći je li kukuruz svjež ili nije i jesu li zrna sočna. Pobrinite se da izgledaju sjajno i punašno. Ako nedostaje puno ili je vrh kukuruza goli ili smeđi, najbolje ga ostavite i potražite drugi.

Kako pripremiti kukuruz za kuhanje?

Kad budete spremni za kuhanje, uklonite ljuske - nitko im ne želi te žice na putu dok zagrizu kukuruz! Ovo može biti neuredan posao, pa je najbolje otići van i raditi preko kante za smeće. Počevši od vrha, zgrabite ljuske i što je moguće više svile i povucite ih u nekoliko zamaha dok se sve ne ukloni. Otkinite sve dodatne žice rukama prije kuhanja - to može biti dosadan posao, ali vrijedi! Ako pečete kukuruz na žaru, možete zadržati ljuske, ali ćete ih ipak htjeti povući i ukloniti niti.

Koliko se kuha kukuruz?

E sad, najvažniji dio! Počnite s velikim loncem vode i obilno ga posolite kao što biste to učinili u loncu vode za tjesteninu. Neki kuhari vole reći da bi trebalo biti slano poput mora! Nemojte biti škrti - zaista želite da voda skuha kukuruz s okusom. (Ne brinite: vaš kukuruz neće imati pretjerano slani okus.) Nakon što ste vodu posolili, zakuhajte je, a zatim klještima spuštajte jedan po jedan kukuruz. Voda će prestati ključati nakon dodavanja kukuruza, pa je vratiti na vrenje pa kuhati 20 minuta. To je to!

Kuhajte maksimalno 25 minuta i to je dovoljno e da vaš kukuruz postane svijetložut, sočan i hrskav - ako ga kuhate dulje, jezgre će početi kašati. Postavite mjerač vremena kako ne biste prekuhali kukuruz.