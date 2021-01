Prema istraživanjima zaposlenika u New Yorku, čak 79 posto njih smatra da je rad od kuće bio usješan, dok se svega 14 posto od ukupno milijun zaposlenika vratilo u urede, no to ne sprječava nove investicije u poslovne četvrti

Samo 14 posto od više od milijun službenika u New Yorku vratilo se do sredine siječnja u svoje urede, čime su ugrožene brojne trgovine i mala poduzeća na Manhattanu prema podacima koje je prikupila tvrtka Kastle Systems.

“Ako se ne vrate, potonut ćemo”, rekao je Kenneth McClure, potpredsjednik Hospitality Holdingsa čiji je bistro Midtown prije koronavirusa vrvio financijerima koji sklapaju poslove na ručku i piju koktele nakon napornog dana u uredima. Hospitality Holdings zatvorio je šest restorana i barova na Manhattanu, od kojih dva trajno, zbog ograničenja u pandemiji koja su zaustavila uredsku kulturu – kulturu koja je Velikoj jabuci svojstvena kao Broadway, žuti taksi ili kriška pizze sa sirom.

Trgovine prekrivene daskama, zatvoreni restorani i prazni uredski prostori: covid-19 pretvorio je poznate njujorške poslovne četvrti u gradove duhova s uslužnim tvrtkama koje se pokušavaju dosjetiti načina da vrate radnike u urede nakon pandemije. “Klijenti koje ste viđali tri, četiri, pet puta tjedno gotovo su nestali”, rekao je McClure za AFP i prisjetio se ožujka prošle godine kada je pandemija zahvatila New York koji ima više od 26.000 žrtava covida-19.

Uz ubrzavanje programa cijepljenja korporacije i poduzetnici pokušavaju pronaći načine kako privući zaposlenike natrag u urede nakon što su proveli veći dio godine radeći od kuće te zadržati karakter poslovnih četvrti. U istraživanju koje je proveo PricewaterhouseCoopers (PwC) ovaj mjesec 79 posto zaposlenika reklo je da je rad na daljinu bio uspješan, ali je istraživanje također pokazalo da uredi neće još otići u povijest.

Za oko 87 posto zaposlenika ured je važno mjesto za suradnju s članovima tima i izgradnju odnosa, a taj aspekt rada smatraju lakšim i korisnijim uživo nego preko Zooma. “To što sam ovdje, što vidim svoje kolege i izlazim iz kuće, to mijenja moje raspoloženje za cijeli tjedan”, rekla je Jessica Lappin za AFP iz svog ureda organizacije Alliance for Downtown New York kojom predsjeda.

Preferiraju hibridni sustav

No malo je radnika koji planiraju biti u uredima od ponedjeljka do petka, od devet do 17 sati. “Velika većina zaposlenika kaže da preferiraju hibridni sustav od dva do tri dana rada od kuće i dva do tri dana rada u uredu”, rekao je Deniz Caglar, koautor izvješća PwC-a.

Stručnjaci tvrde da kompanije trebaju prenamijeniti urede iz prostora u kojima radnici dolaze slati elektronsku poštu ili telefonirati, što mogu raditi i od kuće, u privlačnije prostore pogodne za mentorstvo, druženje i poticanje kreativnosti. To bi moglo značiti veće i fleksibilnije konferencijske sale umjesto odjeljaka, bolje uređenje prostora, otvoreni prostori poput balkona i terasa i da se radnici rotiraju u korištenju radnog prostora umjesto da svaki zaposlenik ima svoj radni stol.

“Shvatite to kao kazalište u kojemu imate različite scenografije za različite scene”, rekao je za AFP David Smith, koautor izvješća Cushman & Wakefielda o radnim prostorima u budućnosti. To također znači da uredi mogu postati višenamjenski – imati teretane, kafiće, praonice rublja kako bi se zaposlenici osjećali da im se isplati doći u urede.

Ulaganje u poslovne četvrti

Dok svom osoblju nude fleksibilnost, neki veći poslodavci ne okreću leđa uredima i puno ulažu u njujorške poslovne četvrti unatoč nesigurne budućnosti zbog pandemije koronavirusa. Facebook je u kolovozu potpisao ugovor o najmu 730.000 četvornih metara prostora u centru New Yorka, dok je glasnogovornik Googlea rekao za AFP da tehnološki div nastavlja širiti svoj kampus u četvrti Chelsea.

Greenberg Traurig, odvjetničko društvo koje zapošljava 400 ljudi u New Yorku, postavilo je štitnike za kihanje, beskontaktne slavine, uređaje za dezinfekciju ruku, uvelo pojačanu ventilaciju i distanciralo radne jedinice. Tvrtka će uvest rotacije u dolasku zaposlenika u urede. Guverner New Yorka Andrew Cuomo krajem prosinca je presjekao vrpcu na novom željezničkom kolodvoru vrijednom 1,6 milijardi dolara i kazao kako se lokalni političari nadaju vraćanju života u Midtown.

Lideri poslovnih četvrti također žele više zelenila na tim prostorima i više prostora za objede na otvorenom, što nije bio slučaj prije pandemije, a očekuje se da će postati nova svakodnevnica. “Definitivno postoji prilika za sve da gledaju u novu budućnost”, rekao je Alfred Cerullo, predsjednik skupine za unaprjeđenje poslovanja Grand Central Partnership za AFP.