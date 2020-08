HOĆE LI CJEPIVO BITI OBVEZNO I KAD ĆE DOĆI KRAJ PANDEMIJI? Evo što misli jedan od najbogatijih ljudi, a o teoriji zavjere kaže: ‘Onda je to problem’

Bill Gates tvrdi kako inicijalno cjepivo protiv koronavirusa neće biti idealno u pogledu svoje učinkovitosti protiv bolesti i prijenosa zaraze: ‘S toliko mnogo tvrtki koje rade na tome, možemo si priuštiti dosta neuspjeha i još uvijek imati nešto s niskim troškovima i dugim trajanjem’

Suosnivač Microsofta, filantrop i milijarder, Bill Gates, postao je, srećom ili nesrećom, središnji lik u priči o koronavirusu koji je paralizirao svijet. Dobra je vijest da je Zaklada Bill & Melinda Gates obećala više od 350 milijuna dolara za borbu protiv bolesti, uključujući sredstva cjepiva AstraZeneci, Johnson & Johnsonu i Novavaxu. Loša je vijest da je Gates pod žestokim napadom antivaksera i drugih teoretičara zavjera koji tvrde da je upravo on podmetnuo virus radi svojih opakih ciljeva, piše Bloomberg.

Gates kaže da je optimističan u pogledu šansi da svijet prozre te lude teorije te da probijedi koronavirus. Upitan koliko je siguran da ćemo imati funkcionalno cjepivo koje se može široko distribuirati do kraja 2020. godine, Gates kaže kako inicijalno cjepivo neće biti idealno u pogledu svoje učinkovitosti protiv bolesti i prijenosa.

“Možda neće dugo trajati, a koristit će se uglavnom u bogatim zemljama kao privremeno sredstvo zaustavljanja. Bili bismo sretni ako bismo imali nešto prije kraja godine. Ali onda, 2021. godine, velika je vjerojatnost da će brojna cjepiva biti odobrena. Najjači odgovor vjerojatno će doći iz proteinske podjedinice. S toliko mnogo tvrtki koje rade na tome, možemo si priuštiti dosta neuspjeha i još uvijek imati nešto s niskim troškovima i dugim trajanjem”, kaže Gates za Bloomberg.

Hoće li cijepljenje biti obvezno?

Godinama su ljudi govorili kako bi antivakseri da su proživjeli pandemiju, kao njihovi djedovi i bake, mislili drugačije. Međutim to se pokazalo netočnim. “Dva puta kada sam bio u Bijeloj kući (od 2016), rečeno mi je da moram ići slušati antivaksere poput Roberta Kennedyja ml. Dakle, da, ironično je da ljudi propituju cjepiva, a da mi zaista moramo reći: ‘O moj Bože, kako drugačije možeš izaći iz tragične pandemije?'”, rekao je Gates.

S obzirom na skepticizam, Bloomberg je pitao Gatesa treba li cjepivo protiv novog koronavirusa biti obavezno. “Učiniti nešto obveznim, često može izazvati suprotan učinak. Ali mogli biste reći da će to će biti potrebno ako želite raditi u domu za starije ljude ili biti u kontaktu sa starijim ljudima”, odgovorio je.

Upitan što misli o teorijama zavjere da on istražuje cjepiva kako bi kontrolirao ljude pomoću 5G radio valova i sl., Gates kaže kako je to sve čudno. “Uzmu činjenicu da sam uključen u cjepiva i samo je preokrenu, tako da umjesto davanja novca za spašavanje života, zarađujem novac da se riješim života. Ako to sprečava ljude da se cijepe ili pogledaju najnovije podatke o nošenju maske, onda je to veliki problem”, dodaje.

O hidroksiklorokinu

Gates je komentirao i rasprave o hidroksiklorokinu, koji je promicala Bijela kuća kao lijek protiv koronavirusa, unatoč tome što se u više navrata pokazalo da nije djelotvoran i u stvari uzrokuje srčane probleme kod nekih pacijenata.

“Ovo je doba znanosti, ali to se ponekad ne čini tako. U epruveti je hidroksiklorokin izgledao dobro. S druge strane, dolazi puno dobrih terapijskih lijekova koji dokazano djeluju bez teških nuspojava”, rekao je Gates.

Kada će sve završiti?

Na pitanje je li štetno to što SAD i druge zemlje kupuju zalihe cjepiva i prije nego što su odobrena, kaže: “Potrebna nam je suradnja unutar zemalja i između zemalja. SAD do sada nije pomogao u pronalaženju novca za nabavu siromašnim zemaljama. Financirali smo više istraživanja i razvoj od bilo koje zemlje, ali kod tvornica i nabavki, vodili smo računa samo o sebi. Svaki poziv koji vodim s farmaceutskim vođama i vođama zemalja ima za cilj: ‘Hej, svi moramo biti zaštićeni'”.

Na pitanje što misli kako će se sve ovo završiti, Gates kaže: “Inovacije u terapijama počet će smanjiti stopu smrtnosti, ali pravi će kraj doći širenjem prirodnih infekcija i cjepiva koje će nam dati imunitet krda. Za bogate zemlje to će biti tijekom sljedeće godine, idealno u prvoj polovici. Iz ovoga ćemo se izvući do kraja 2021.”, uvjeren je Gates.

