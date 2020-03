HIGIJENA KAKVOM JU VIDI MILAN BANDIĆ: Baka Ana pokazala kako se ruke peru pepelom

Zagreb ima zlatni WC i zlatnu četku, ali ne i sapun u nekim školama

U prevenciji koronavirusa vrlo je važno održavati higijenu i prati ruke. No, mnoge zagrebačke škole nemaju sapuna, a gradonačelnik Milan Bandić ruke pere lugom, što je prije 70 godina bilo normalno, piše rtl.hr.

Pepeo bi se zalio vrućom vodom i onda bi se koristio umjesto deterdženta za pranje rublja, kose i tijela. Upravo takvu metodu održavanja higijene savjetuje Bandić ako nemate sapuna, a otkrilo se da je jedan mjesni odbor u Zagrebu najobičniju četku za zahod, koja u trgovini košta osam kuna, platio 250 kuna.

Ruke bake Ane pričaju povijest i to onu koju je oživio Milan Bandić – pranje ruku pepelom. Ona to nije radila već četvrt stoljeća, no kaže – pepelom se očistilo sve.

U kuhinji je peć na drva pa je i pepela u izobilju. Prvo se ugrije voda, a ona pomiješa s pepelom.

Sve se s lugom pralo

“Nije bilo deterdženta. Sve smo lugom prali. I suđe, lonce, sve živo smo prali pepelom. Najbolji je od graba i bukve. Od kestena ne valja, ni od hrasta”, kazala je Ana Marijanović iz Petrinje za RTL Direkt.

Na ruke se nanese smjesa pepela i umjereno vruće vode, dobro protrlja, a zatim ispere. Osjećaj je potpuno drugačiji nego kad se ruke peru sapunom, a i koža je glatka. U davna doba kad se koristio pepeo, odjeća se prala na potoku.

“Dođemo tamo, peremo, popričamo. Kad smo oprale, stavile bismo sve u korita, složile veš, pa na rame i kući. Bilo je to onako podaleko, pa pričamo. Pa prostiremo. Nije se stavljalo na štrik, nego na živicu. Uvečer savijemo. Nije bilo peglanja”, ispričala je baka Ana.

Nije poznato pere li Milan Bandić i košulje pepelom, ali nakon njegove izjave maturanti u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga su se našalili i u WC stavili pepeo.

U zagrebačkim školama nema sapuna

“Nismo htjeli sad neke političke probleme stvarati i pokrete raditi. Samo smo htjeli na isti humorističan način odgovoriti gradonačelniku Bandiću”, rekao je maturant Mario Družanović.

A manje humoristična vijest iz područja higijene u Zagrebu je četka u obnovljenom WC-u Mjesnog odbora Trnjanska Savica. Nju su Zagrepčani platili ni manje ni više nego 312 kuna. Držač za tekući sapun koštao je isto toliko. Obnova je išla preko javnog natječaja i prihvaćena je najjeftinija ponuda. A onda kreće zarada na opremanju.

“Naišla sam na skoro istu četku, s tim da sam slikala nekoliko četki. Ona je koštala sedam kuna i onda sam to usporedila jedno s drugima. S tim da je ta sedam kuna s PDV-om. A ova je 250 kuna bez PDV-a”, kaže Frana Laća iz inicijative “Zagreb je naš!”.

Priču o četki prvi je objavio Radio student. Zagreb sada ima zlatni WC i zlatnu četku, ali ne i sapun u nekim školama.

Uvijek možete otići u jedan od zagrebačkih zlatnih WC-a. Onaj na Dupcu, podsjetimo, koštao je 11,500 eura po kvadratu. Ali ako ga posjećujete, ipak ponesite pepeo jer sapuna za ruke nema!