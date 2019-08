GOTOVA JE DNK ANALIZA ČUDOVIŠTA IZ LOCH NESSA! ‘Nakon ovoga brojne će teorije pasti u vodu, a ostaje samo jedna’

Međunarodni tim znanstvenika će rezultate, moguće i revolucionarnog, istraživanja objaviti 5. rujna

Znanstvenici se inače ne bave čudovištima i neobjašnjivim fenomenima, no čudovište iz Loch Nessa je već dugo vremena u fokusu njihova interesa. Tako je međunarodni tim pod vodstvom profesora Neila Gemmella sa novozelandskog sveučilišta Otago na Novom Zelandu proveo DNK analizu više od 250 uzoraka kože, ljuske, perja, krzna, izmeta i urina prikupljenih na slavnoj lokaciji u Škotskoj, kako bi otkrili što točno živi u tom jezeru.

Teorije padaju u vodu

Rezultate istraživanja će Gemmell objaviti 5. rujna, a već je sad za Sky News potvrdio kako će brojne teorije o Nessie doslovno pasti u vodu.

“Bilo je više od tisuću prijava da se nešto neobično pojavilo u jezeru Loch Ness što je, naravno, potaknulo priče o čudovištu koje ondje živi. Od svih tih prijava možda su četiri objašnjenja izgledna. Naše istraživanje odbacuje većinu tih teorija, no jedna je i nakon ovoga ostala prilično izvjesna”, rekao je Gemmell.

Jedna od najraširenijih teorija jest da u Loch Nessu živi plesiosaur, odnosno dugovrato čudovište koje je čudom preživjelo razdoblje od izumiranja dinosaura do danas. Druga teorija, pak, kaže kako se radi o divovskoj jesetri ili somu. Neki ne vjeruju da se radi o živom biću, već o plutajućem granju i optičkim varkama. Većina znanstvenika odbacuje mogućnost da Nessie postoji, smatrajući sve insinuacije prijevarom.

Fotomontaža i rekvizit

Jedna od najpoznatijih fotografija čudovišta iz Loch Nessa snimljena je 1934., no to je bila fotomontaža koju je na samrtnoj postelji priznao Chris Spurling. Tijekom pretrage jezera zvučnim radarom norveški su znanstvenici otkrila je devet metara dugačak model zvijeri, no ispostavilo se kako se radilo o rekvizitu iz filma “Privatni život Sherlocka Holmesa” iz 1970.

No, Škote nije briga za znanost i teorije, dokle god postoji fascinacija tim čudovištem. Naime, stotine tisuća turista godišnje dolazi u obližnje selo Drumnadrochit u nadi da će snimiti neku novu, relevantnu fotografiju te tako hrani škotsku ekonomiju milijunima funti.